Au început audierile în dosarul lui Gruia Stoica

Magistrații Curții de Apel București au început, ieri, să audieze primele persoane în dosarul în care Gruia Stoica, patronul companiei Grup Feroviar Român (GFR), a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență în legătură cu o licitație organizată de Complexul Energetic Oltenia. În fața instanței, Gruia Stoica a spus că nu își recunoaște vinovăția, însă a refuzat să facă alte declarații. De asemenea, nici fratele lui, Vasile Vintilă, care are calitatea de martor, nu a dorit să facă vreo declarație în fața judecătorilor. În schimb, avocatul Doru Boștină, inculpat în dosar, a declarat că omul de afaceri Gruia Stoica „are o exprimare bombastică“ și că „îi place să fie apreciat și admirat de cei din jur“, motiv pentru care tot ceea ce i-a propus acesta i s-a părut a fi „o fantezie“. „Nu am considerat niciodată că este vorba despre o ofertă serioasă adresată cuiva, pentru a face ceva, cunoscând felul de a fi al lui Gruia Stoica, dar și faptul că nu îndeplinea condițiile de participare, termenul era prea scurt. (...) Gruia Stoica are o exprimare prețioasă, bombastică. Îi place să fie admirat și apreciat de cei din jur că se pricepe la afaceri“, a spus Doru Boștină în legătură cu acuzația procurorilor că ar fi primit trei milioane de euro de la Gruia Stoica pentru a afla prețul cerut de CFR Marfă. Boștină a adăugat că nu a luat în serios oferta lui Gruia Stoica pentru că el nu putea percepe o sumă atât de mare ca onorariu pentru serviciile sale de avocat. „Gruia Stoica mi-a spus: „Vă dau trei milioane, dar să nu mi le cereți pe toate odată. Pot să-ți dau și ție ceva”. (...) Am zis de mai multe ori cuvântul „da”, potrivit interceptărilor, dar acest cuvânt nu avea rolul unei aprobări“, a susținut Doru Boștină. În sala de judecată, Gruia Stoica le-a cerut judecătorilor să fie lăsat să își îmbrățișeze fratele, deoarece are interdicția de a se apropia de acesta. Mai mult, el a solicitat instanței să anuleze interdicția de a se întâlni cu fratele său și înlocuirea arestului la domiciliu cu o măsură preventivă mai blândă, și anume controlul judiciar, iar judecătorii au anunțat că vor da o soluție astăzi la această cerere. Următorul termen al procesului a fost stabilit pentru 11 iunie, când vor fi audiați şase martori.

SCURTĂ ISTORIE Potrivit DNA, în luna mai 2013, SC Complexul Energetic Oltenia SA (CEO) Târgu Jiu a lansat public procedura de licitație ce avea ca scop încheierea acordului-cadru și a contractelor subsecvente având ca obiect „Servicii de transport feroviar de cărbune“ pentru sucursalele Electrocentrale Craiova II, Electrocentrale Ișalnița și Electrocentrale Turceni. Potrivit fișei de date a achiziției, valoarea estimată a contractului era de 473.068.410 lei, fără TVA (195.079.200 lei pentru SE Turceni, 105.414.600 lei pentru SE Craiova II și 172.574.610 lei pentru SE Ișalnița). Durata contractuală era de 36 de luni, începând cu data de 1 februarie 2014, iar criteriile de atribuire a contractului erau „cel mai mic preț“ sau „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic“. La data de 17 ianuarie 2014, CE Oltenia a transmis invitații de participare la procedura în cauză (organizată conform normelor interne ale autorității contractante) către CFR Marfă, SC Grup Feroviar Român SA București (GFR) și alte trei societăți comerciale. Termenul de depunere a ofertelor de către societățile comerciale dispuse să ia parte la procedura de licitație era data de 29 ianuarie 2014. CFR Marfă și-a manifestat intenția de a participa la procedura de achiziție a serviciilor de transport feroviar de cărbune pentru cele trei sucursale aparținând Complexului Energetic Oltenia și, prin urmare, a cerut să i se elibereze documentația de atribuire (fișe de date, caiet de sarcini, model de contract subsecvent, model de acord-cadru). Potrivit rechizitoriului, la data de 22 ianuarie 2014, Gruia Stoica, persoană ce controlează GFR SA, membră a grupului Grampet, i-a promis avocatului Doru Boștină că-i va da suma de 3 milioane euro pentru ca acesta să își exercite influența pe care a lăsat să se creadă că o are asupra directorului general al CFR Marfă (funcționar public), pentru a-l determina să își încalce atribuțiile de serviciu și să-i comunice prețul oferit de societatea pe care o conduce, la licitația din 29 ianuarie 2014, așadar să divulge date confidențiale. Acest demers avea ca scop adjudecarea de către Gruia Stoica a contractului ce făcea obiectul licitației, respectiv transport cărbune de la nivelul Complexului Energetic Oltenia. Procurorii susțin că, în acest context, avocatul Boștină i-a promis lui Gruia Stoica că va înlesni, în schimbul sumei de 3 milioane euro, aflarea ofertei de preț și va folosi pentru realizarea traficului de influență un intermediar care poate exercita influență directă asupra directorului general al CFR Marfă.