Au început înscrierile în clasa I

Ca în fiecare an, începutul lunii februarie înseamnă prezentarea ofertei educaţionale pentru clasa I şi începerea înscrierilor pentru anul şcolar 2010-2011. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, prof. Cristina Ivan, pentru anul şcolar următor, instituţia a pus la dispoziţia unităţilor de învăţământ din judeţ aproximativ 7.000 de locuri. „Fiecare şcoală şi-a anunţat sau îşi va anunţa oferta educaţională pentru clasa I. Până acum am fost anunţaţi de conducerea Colegiului Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” că, de pe 1 februarie, vor începe înscrierile. La nivelul judeţului Constanţa, ISJ a pus la dispoziţia unităţilor de învăţământ 6.800 de locuri pentru clasa I”, a precizat prof. Cristina Ivan. Este vorba, mai exact, de 340 de clase, formate din aproximativ 20 de elevi. Reprezentanţii ISJ susţin că nu vor fi probleme în ceea ce priveşte înscrierea în clasa întâi. „Locurile puse la dispoziţia directorilor vor acoperi toate cererile privind înscrierile în clasa I. Având în vedere că natalitatea stagnează, nu vom avea copii care să nu poată fi înscrişi”, a adăugat prof. Cristina Ivan. Fiecare unitate de învăţământ stabileşte când începe înscrierea, ce criterii de departajare are în cazul în care are mai multe cereri decât locuri şi care este conţinutul dosarului.