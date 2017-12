Înscrierile pentru cea de-a doua ediţie a Galei Industriei de Carte \"Bun de Tipar\", care îşi propune să contribuie la promovarea celor mai importante proiecte anuale ale pieţei de carte româneşti, au început şi se vor încheia pe 15 martie, informează un comunicat remis presei. Organizatorii includ două noi categorii de premii faţă de prima ediţie: \"cea mai bună campanie de marketing/PR/CSR\" şi \"cea mai eficientă platformă online dedicată promovării cărţilor\". Proiectele premiate la prima ediţie a galei \"Bun de Tipar\" vor fi expuse de Headsome Communication la Târgul de Carte de la Leipzig (14 - 17 martie). Astfel, profesionişti ai cărţii - editori, autori, traducători, graficieni, tipografi, librari, bibliotecari, specialişti în vânzări, marketing şi comunicare - vor avea ocazia să se bucure de recunoaşterea colegilor de breaslă şi a publicului în această gală dedicată excelenţei editoriale. La cea de-a doua ediţie intră în concurs produsele editoriale ale anului 2012. Sunt invitate să participe toate editurile care sunt înregistrate, publică şi difuzează carte în România (inclusiv cele din Republica Moldova care au o filiala în România), tipografiile care au sediul în România, bibliotecile autohtone, librăriile care au sediul pe teritoriul României, precum şi cele online înregistrate ca firme româneşti, plus platformele online dedicate promovării cărţilor. Înscrierea proiectelor în competiţie are loc în perioada 19 februarie - 15 martie, iar spectacolul de decernare a premiilor este plănuit pentru data de 25 aprilie, în Aula Bibliotecii Naţionale a României. Din juriul celei de-a II-a ediţii fac parte: Simona Kessler - agent literar, Simona Kessler Copyright International Agency, Ion Bogdan Lefter - critic şi istoric literar, eseist, poet, Laura Grunberg - scriitoare, sociolog, autoare de cărţi pentru copii, Radu Dimitriu - directorul editurii CH Beck, Cristian Teodorescu - scriitor, jurnalist, Cristian Ghinea - politolog, jurnalist, Nicu Ilfoveanu - grafician, specialist în design de carte, Cristina Bazavan - jurnalist, blogger, Sabina Ştirb - Head of CSR & Public Sector Division, GMP Public Relations, coordonatoarea campaniei de promovare \"Căutătorii de Poveşti\" pentru programul Biblionet România şi Daniel Nazare - directorul Bibliotecii Judeţene Braşov. Gala \"Bun de Tipar\" este organizată de Federaţia Editorilor din România (FER) şi Headsome Communication, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România şi Asociaţia Română de Relaţii Publice, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi al Bibliotecii Naţionale a României.