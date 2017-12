Au început lucrările de reabilitare a Spitalului Judeţean

Geamuri vechi, prin care intră în toiul iernii frigul şi zăpada, şi care nu pot fi deschise vara, uşi care nu se închid, instalaţii sanitare defecte, paturi ruginite şi mobilier ros de timp. Toate acestea fac parte din aspectul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă. Se pare, însă, că situaţia se va schimba şi pînă în toiul verii, toate saloanele spitalului vor avea instalate geamuri termopan, iar tocăriile vor fi schimbate. “În maximum două săptămîni, vom demara lucrările de reamenajare a Spitalului Judeţean. Avem deja 90 de miliarde de lei. Am discutat cu preşedintele Consiliului Judeţean, Nicuşor Constantinescu, şi s-a decis începerea acestor lucrări în cel mai scurt timp cu putinţă. De asemenea, am stabilit că toate lucrările trebuie terminate pînă la vară”, a declarat directorul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate, dr. Liviu Mocanu. De asemenea, celor 90 de miliarde de lei li se vor adăuga alte 25, din partea Ministerului Sănătăţii Publice. În dotarea celei mai mari unităţi sanitare din judeţ va intra în cel mai scurt timp şi o centrală pe abur pentru sterilizarea materialelor, care costă 15 miliarde de lei. “Se va organiza o nouă licitaţie. La prima s-a prezentat o singură firmă, care nu avea documentaţie necesară completă”, a declarat dr. Mocanu. Pe de altă parte, în mai puţin de un an, la Constanţa se va construi un spital regional, iar Spitalul Judeţean va deveni Municipal. Guvernul a aprobat, în şedinţa de ieri, trecerea unui imobil aflat în subordinea Ministerului Apărării, în cea a Ministerului Sănătăţii. Este vorba de o fostă unitate militară din Constanţa, care va fi transformată în spital regional. Această clădire va avea trei etaje şi se va întinde peste 10 hectare. Va avea multiple săli de operaţie şi spitalul va deservi atît judeţul nostru, cît şi Galaţi, Brăila şi Tulcea.