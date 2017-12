Au început plăţile în dosarele pe programul „Casa Verde”

Ministrul Mediului şi Pădurilor, Laszlo Borbely, a anunţat, ieri, că au început plăţile în dosarele acceptate pentru finanţare în programul \"Casa Verde\" şi că atât acest program, cât şi \"Rabla\" funcţionează foarte bine. \"Două proiecte care au fost şi sunt de succes şi în continuare. Unul este Programul „Rabla” care a ajuns la 165.000 de maşini casate, ce nu mai poluează şi înseamnă 40.000 de maşini noi. Este o bursă a acestor vouchere, unii au fost sceptici, dar economia de piaţă funcţionează foarte bine. Programul “Casa Verde” iarăşi funcţionează foarte bine. Am simplificat foarte mult, am pornit la 1 iulie şi deja am început plăţile, am dat deja bani la 20 de cetăţeni care au şi făcut investiţia. Investiţia este responsabilitatea cetăţeanului şi noi virăm banii într-un cont bancar\", a spus ministrul. Ministrul Borbely a făcut apel la toţi cetăţenii să aibă încredere în acest proiect \"pentru că funcţionează\". “Nu cred că cineva pierde în acest proiect. Se primesc câte 6.000 lei, sumă fixă, şi mai trebuie să pună o mică sumă pentru un sistem de încălzire cu panouri solare, spre exemplu. Dacă e o centrală mai mică cu panouri solare, costă 7.500 lei\", a conchis Laszlo Borbely.