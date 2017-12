Au început predicţiile pentru premiile Oscar

Filmele „Tintin”, „Rango” şi „Smurfs / Ştrumfii” se află pe lista lungă a celor 18 producţii aflate în cursa pentru premiul Oscar 2012 acordat celei mai bune animaţii, a anunţat Academia Americană de Film. Celelalte 15 filme de pe lista lungă sunt „Alois Nebel”, „Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked”, „Arthur Christmas”, „Cars 2 / Maşini 2”, „A Cat in Paris”, „Chico & Rita”, „Gnomeo & Juliet”, „Happy Feet Two”, „Hoodwinked Too! Hood vs. Evil”, „Kung Fu Panda 2”, „Mars Needs Moms”, \"Puss in Boots”, „Rio”, „Winnie the Pooh” şi „Wrinkles”. În cursa pentru Oscar vor rămâne însă doar cinci filme, care vor fi anunţate pe data de 24 ianuarie 2012, odată cu nominalizările la celelalte categorii. Gala Oscar de anul viitor va avea la 26 februarie, în Los Angeles. Premiul Oscar pentru Cel mai bun film de animaţie a fost câştigat de „Toy Story 3 / Povestea jucăriilor 3”.