Au început pregătirile pentru Class One Grand Prix

Power Marine a început pregătirile pentru cea de-a doua ediţie a Class One Romanian Grand Prix, care se va desfăşura pe lacul Siutghiol din Mamaia şi care a introdus, încă de anul trecut, Constanţa, în cel mai important circuit mondial al acestui sport. Alin Vintilă, manager de proiect Power Marine, a declarat că timp de două săptămîni, o ambarcaţiune dotată cu o sondă specială a măsurat adîncimea lacului. „Am refăcut zonele unde au fost găsite variaţiuni mari de adîncime, am făcut inspecţii, schiţe şi fotografii subacvatice. În urma datelor culese, am stabilit traseul cursei anul trecut, balizînd aceste obstacole, iar anul acesta, cu sprijinul autorităţilor locale, încercăm să scoatem obstacolele din apă pentru binele tuturor, nu doar al cursei”, a declarat managerul Power Marine. Menţionăm că proiectul de măsurarea lacului a început în urmă cu un an şi jumătate, lacul Siutghiol avînd în mare parte adîncimea optimă, de patru metri. „Singura problemă e la culoarul de intrare şi ieşire al bărcilor la cheu. Obstacolele care acum sînt scoase erau în linie în apă. În larg mai sînt trei zone cu obstacole care însumează o suprafaţă de 500 de metri pătraţi, zonă periculoasă, dar unde se poate ajunge foarte uşor”, povesteşte Alin Vintilă. Pregătirile pentru cursa din acest an au început, de fapt, din ziua a doua a terminării primei curse. „Practic noi nu am finalizat niciodată pregătirile pentru organizarea cursei pe apă, pentru că doar aşa puteam asigura continuitatea contractului cu Federaţia Mondială, care a semnat cu noi pînă în 2012. După scoaterea obstacolelor din apă, vom mai face o inspecţie pentru a ne supraasigura, urmînd să fie definitivat traseul, să stabilim longitudinea şi latitudinea balizelor care vor fi instalate în momentul în care reprezentanţii Federaţiei vor veni în Constanţa”, a explicat Alin Vintilă. Prin Class One Grand Prix, Mamaia a intrat în circuitul fabulos al sportului alături de oraşe precum Atena (Grecia), Arendal şi Oslo (Norvegia), El Alamein (Egipt), Doha (Qatar) sau Dubai (Emiratele Arabe Unite). „A fost cea mai bună cursă din viaţa mea” declara anul trecut Arif Saif Al Zafeen - Victory 77, părere împărţită şi de colegul său Jean-Marc Sanchez cu care a reuşit să cîştige titlul european în sezonul său de debut în Class 1.