Au început săpăturile sistematice la cetatea Capidava

Echipa de specialişti constănţeni, formată din consultantul ştiinţific al Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, Zaharia Covacef şi Tiberiu Potârniche, a început, de luni, săpăturile sistematice în sectorul estic al cetăţii Capidava. Atenţia arheologilor se centrează, şi anul acesta, pe importantul edificiu de epocă romano-bizantină, ale cărui încăperi sunt cercetate cu mult interes. Anul acesta, cei doi specialişti constănţeni vor efectua săpături în încăperea C. 1 a Marelui Edificiu, aflată lângă zidul de incintă şi vor încerca să realizeze secţiuni stratigrafice. Anii trecuţi, arheologii au realizat săpături în încăperile C. 15 şi C. 16, dar şi în C. 9, în urma cărora au scos la lumină un bogat material arheologic. În campania din 2010, printre numeroasele piese ceramice şi de sticlărie care au ieşit la iveală s-a aflat un opaiţ, aproape întreg, ce are reprezentat pe disc o scenă care pare să fie inspirată din războiul troian: Ahile, într-un car de luptă tras de doi cai, târăşte corpul neînsufleţit al lui Hector.

SĂPĂTURI LA... CALD Vremea frumoasă de la jumătatea lui septembrie, dar neobişnuit de călduroasă pentru această perioadă - la Capidava, temperaturile depăşesc 37 de grade Celsius - continuă să atragă un număr mare de turişti, care solicită ajutorul arheologilor constănţeni pentru a le oferi informaţii despre vechea cetate ridicată în timpul împăratului Traian, în cadrul sistemului de fortificare a limesului, pe linia Dunării (secolul II). Din păcate, seceta este prielnică şi... buruienilor, care cresc nestingherite de arşiţa soarelui, ceea ce îngreunează munca cercetătorilor care, an de an, trebuie să cureţe terenul pentru efectuarea lucrărilor.

Anul acesta, la Capidava, startul cercetărilor a fost dat de Cătălin Dobrinescu cu săpături extra muros, iar punctul final al campaniei sistematice 2011 se va pune la sfârşitul lunii octombrie.

Cetatea care suscită atenţia specialiştilor a fost construită de detaşamentele din legiunea a V-a Macedonica şi a XI-a Claudia. După distrugerea din secolul al VI-lea, cauzată de atacurile slavilor, avarilor şi kutrigurilor, centrul militar de la Capidava s-a redus la un sfert din vechea cetate. Capidava reintră în atenţia Imperiului Bizantin târziu în secolul al IX-lea, când este instalată o unitate de stratiotai (ţărani grăniceri), a căror existenţă este atestată până în secolul al XI-lea.