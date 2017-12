Au intrat cu excavatoarele în benzinărie

Dacă într-un stat civilizat, înainte de începerea lucrărilor la un proiect declarat de interes naţional se pun la punct toate detaliile, sau, în cel mai rău caz, rezolvarea respectivelor detalii se află pe ultima sută de metri, în România lucrurile stau tocmai pe dos. Acesta este, de altfel, principalul motiv pentru care cele două proiecte mari demarate de Ministerul Transporturilor la nivelul judeţului Constanţa (Autostrada Soarelui şi şoseaua de centură a Constanţei) bat, încă, pasul pe loc. Un exemplu în acest sens îl constituie evenimentele petrecute ieri pe raza localităţii constănţene Ovidiu, la benzinăria aparţinând SC Stralis Trading SRL, care este amplasată pe locul unde va trece şoseaua de centură a Constanţei. „În această dimineaţă (ieri dimineaţă - n.r.) antreprenorul care lucrează la şosea şi-a trimis muncitorii cu utilaje, însoţiţi şi de jandarmi, să dărâme benzinăria. Fără nicio notificare, fără nimic. Am fost cu avocatul nostru la reprezentanţii Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) şi ni s-a spus că mâine se va stabili termenul limită până la care va trebui să evacuăm terenul şi vom primi şi o notificare oficială”, a spus şeful staţiei, Cristian Libu.

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE VALABIL Potrivit unuia dintre proprietarii societăţii comerciale, Romelia Cenuşă, terenul pe care se află amplasată staţia peco şi anexele (inclusiv o locuinţă de serviciu) a aparţinut Primăriei Ovidiu, fiind închiriat SC Stralis Trading SRL, contract de închiriere care este încă valabil. „Ştiam că urmează să se construiască şoseaua de centură pe acest teren, dar noi nu am primit nicio hârtie oficială prin care să fim înştiinţaţi de acest lucru şi în care să ni se comunice un termen la care să trebuiască să ne mutăm”, povesteşte Romelia Cenuşă. Chiar dacă nu au fost anunţaţi, proprietarii staţiei de benzină au luat măsuri pentru a se muta. Au închiriat un alt teren şi au început să mute o parte din echipamente. În tot acest timp au aşteptat hârtia oficială care să le spună cât timp mai au la dispoziţie. Potrivit primarului localităţii Ovidiu, Dumitru Bocai, autorităţile locale au vândut terenul respectiv către CNADNR în urmă cu aproape un an, iar CNADNR a predat terenul constructorului pentru realizarea şoselei. „Am făcut tot posibilul pentru a colabora cu antreprenorul care construieşte şoseaua. În ciuda faptului că nu ne-a informat nimeni că urmează să construiască pe terenul pe care este amplasată staţia, noi am permis, totuşi, utilajelor să intre şi să ridice un cap de pod chiar în faţa benzinăriei, deşi, legal, nu eram obligaţi să facem acest lucru. Dar am zis să fim oameni şi să lucrăm împreună”, mai spune Cristian Libu.

DRUMURILE DE ACCES, DISTRUSE... PERICULOS Pentru a forţa SC Stralis Trading SRL să grăbească mutarea, muncitorii au intrat, ieri, cu excavatorul şi au distrus drumurile de acces în benzinărie, deşi reprezentanţii CNADNR au spus delegaţiei societăţii că termenul limită pentru evacuarea terenului va fi stabilit abia în cursul zilei de azi. Mai grav este faptul că muncitorii nu au ţinut cont de faptul că sub asfalt se află cabluri de înaltă tensiune, amplasate chiar lângă rezervoarele staţiei. „Nici măcar nu mi-au dat timp să închid curentul care alimentează rezervorul GPL. Când a smuls cablul, cu tot cu asfalt, au sărit scântei. Pericolul producerii unui incendiu era foarte mare. În plus, cu drumurile de acces blocate, nu ştiu cum vom reuşi să scoatem combustibilul din rezervoare, rezervoarele şi ce mai avem aici”, a explicat Cristian Libu. Din păcate, până la închiderea ediţiei, reprezentanţii CNADNR nu au prezentat un punct de vedere.

BANI ARUNCAŢI PE FEREASTRĂ Drept dovadă a competenţei de care au dat dovadă reprezentanţii Ministerului Transporturilor şi în trecut stă şi autostrada Turda-Gilău, care este deja în reparaţii, deşi nu au trecut nici măcar doi ani de când a fost inaugurată, cu mare fast, de premierul Emil Boc. O porţiune de aproape 500 de metri a fost afectată de infiltraţii. Un kilometru de autostradă a costat nu mai puţin de 13 milioane de euro. Când a fost inaugurată, premierul a ţinut să îi felicite pe constructori pentru calitatea lucrărilor. Sumele alocate iniţial pentru acest proiect au fost suplimentate de mai multe ori. Statul român a ajuns să plătească companiei Bechtel pentru un singur kilometru de autostradă aproximativ 13 milioane de euro.