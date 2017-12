Au intrat pe piața din România ouă contaminate? Veterinarii răspund!

10:17:48 / 08 August 2017

Nu trebuie sa ajungeti sa mancat pensie

Probabil ca in fermele din Romania se utilizeaza deja la greu aceasta substanta fara nici un control din partea celor care ar trebui sa-l faca. Exact la fel se intampla si cu substanta care face ca rosiile sa se coaca rapid si sa nu mai aiba nici un gust, dar cine controleaza in Romania? Cui ii pasa in tara asta de cetatenii de rand? Cei bogati au fermele lor si mananca sanatos iar restul cetatenilor nu trebuie sa mai apuce pensia. Asta este politica in Romania, daca nu ati inteles-o inca.