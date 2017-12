Au mobilizat voluntari pe net

Peste 55.000 de saci de deşeuri au fost strânşi în urma celui mai mare proiect de implicare socială din ţară - “Let’s Do It România!” - 2010. Meritul acestei realizări revine unor tinere care, folosind reţelele de socializare Facebook şi Twitter, au reuşit să mobilizeze peste 200.000 de voluntari care şi-au petrecut o zi curăţând România de gunoaie. Este vorba de Liana Buzea şi Anamaria Hancu, două nume rostite pe 4 iulie 2010 de ambasadorul SUA în România, Mark Gitenstein. Anul acesta, “Let’s Do It România!” şi-a propus să mobilizeze 500.000 de voluntari în ziua de 24 septembrie – Ziua Curăţeniei Naţionale. “Let’s Do It, Romania!” este proiectul tuturor celor care cred că în România se întâmplă şi lucruri pozitive, atunci când fiecare este dispus să contribuie, chiar cu foarte puţin: o singură zi, pentru o Românie curată.