Au murit actorii James Avery şi Juanita Moore

Actorul american James Avery, cunoscut pentru rolul unchiului Phil din serialul de televiziune de succes ”Prinţul din Bel Air”, a murit marţi, la vârsta de 65 de ani, în Glendale, California, din cauza unor complicaţii apărute în urma unei operaţii pe cord deschis. Actorul a apărut în 141 de episoade din ”Prinţul din Bel Air”, alături de nepotul său din film, Will Smith. În urmă cu doi ani, o mare parte din echipa filmului s-a reîntâlnit la un eveniment de caritate. ”Sunt foarte trist să spun că James Avery a încetat din viaţă. A fost un al doilea tată pentru mine. O să-mi lipsească foarte mult”, a scris prietenul şi colegul său din filmul ”Prinţul din Bel Air”, Alfonso Ribeiro, pe o reţea de socializare. Avery a apărut în numeroase filme şi show-uri TV, printre care se numără şi ”Anatomia lui Grey / Gray's Anatomy” şi ”Star Trek: Enterprise”. De asemenea, a fost gazda programului TV ”Going Places” şi şi-a împrumutat vocea mai multor personaje din producţii animate, precum ”Ţestoasele Ninja / Teenage Mutant Ninja Turtles”. Originar din Atlantic City, New Jersey, SUA, James Avery s-a înrolat în marina militară, după terminarea liceului, luptând în Vietnam, în perioada 1968-1969. După ce a plecat din armată, el s-a mutat în San Diego, California, unde a început să scrie scenarii pentru televiziune şi poezii pentru Public Broadcasting Service (PBS). Actorul a lucrat până în septembrie anul trecut la filmul lui Zach Braff ”Wish I Was Here”, care va avea premiera la Festivalul de Film Sundance, la sfârşitul acestei luni.

Actriţa americană Juanita Moore a decedat miercuri, la vârsta de 99 de ani, în locuinţa sa din Los Angeles. Juanita Moore a fost nominalizată la premiile Oscar pentru reprezentaţia sa din filmul ”Mirajul vieţii / Imitation of Life” (1959), unde a jucat alături de Lana Turner. Aceasta a devenit, astfel, a cincea actriţă afro-americană nominalizată la Oscar pentru rol secundar, cu interpretarea din acest lungmetraj. De asemenea, Juanita Moore a apărut în ”The Kid”, dar şi în mai multe seriale de televiziune, precum ”Dragnet” şi ”Judging Amy”. Moore şi-a început cariera în corul Cotton Club din New York, dar a devenit activă în teatru, având reprezentaţii la Ebony Showcase Theater din Los Angeles, în anii '50. După ce a jucat doar roluri mici, Moore a apărut în roluri secundare alături de nume mari ale cinematografiei, în lungmetraje precum ”The Girl Can't Help It”, ”The Singing Nun” şi ”The Mack”.