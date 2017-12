Au murit intoxicaţi cu alcool metilic

Expertizele medico-legale în cazul celor trei bărbaţi, din Medgidia, care au murit zilele trecute din cauze suspecte au arătat că decesul a survenit din cauza intoxicării cu alcool metilic. „Analizele au arătat că moartea a survenit în urma intoxicaţiei cu alcool metilic. Anul acesta pot spune că ne confruntăm cu o situaţie delicată, având în vedere că, începând din luna ianuarie, am înregistrat 30 de decese provocate de alcoolul metilic. Situaţia este foarte gravă, având în vedere că anul trecut am avut doar şapte asemenea cazuri. Am sesizat în urmă cu aproape o lună Direcţia de Sănătate Publică Constanţa şi Poliţia pentru a face verificări în aceste cazuri“, a declarat directorul Serviciului de Medicină Legală Constanţa, dr. Mihai Onciu. Cazurile din cartierul Poligonul Viilor, din Medgidia, au ajuns în atenţia oamenilor legii după ce, marţi dimineaţă, în jurul orei 7.00, au fost sesizaţi că un bărbat a fost găsit mort într-o magazie din curtea unei case. În urma investigaţiilor efectuate, oamenii legii au stabilit că trupul neînsufleţit aparţine unui bărbat de 40 de ani, persoană cunoscută ca făcând parte din categoria celor fără adăpost. Câteva ore mai târziu, respectiv în jurul orei 12.00, poliţiştii au fost sesizaţi că un bărbat de 44 de ani, internat la ora 5.00 în Spitalul Municipal Medgidia, a murit după câteva ore.

SUBSTANŢĂ NECUNOSCUTĂ Anchetatorii spun că, la examinarea exterioară a celor două cadavre, medicii legişti nu au găsit urme vizibile de violenţă pe cap, trunchi sau membre. După efectuarea necropsiei celor două cadavre, anchetatorii au stabilit preliminar că „decesele au survenit pe fondul intoxicaţiei cu o substanţă necunoscută“. Ulterior, poliţiştii au fost alertaţi de către cadrele medicale că un alt bărbat, de 52 de ani, din Medgidia, internat în stare critică în noaptea de marţi spre miercuri în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, a murit joi dimineaţă din aceleaşi cauze dubioase. Mai mult, în locuinţa ultimei victime, poliţiştii au găsit un recipient cu capacitatea de doi litri, în care se afla, în proporţie de 75%, o substanţă suspectă. Analizele de laborator au arătat că aceasta avea o concentraţie letală de alcool metilic.