Au pierdut piciorul pe drum

Pare o scenă desprinsă dintr-un film, însă este pura realitate. Piciorul uman găsit în urmă cu aproape două săptămâni în Şantierul Naval Tulcea aparţine unui bătrân de 76 de ani. Bărbatul suferise o intervenţie chirurgicală la Spitalul Judeţean Tulcea, respectiv i se amputase laba piciorului. Cum a ajuns piciorul pe Şantierul Naval nu s-a putut stabili încă, cert este că cei care vor fi traşi la răspundere sunt angajaţii de la firma care asigură transportul de la spital către incineratorul cu care spitalul are contract. „Piciorul aparţine în proporţie de 90% bătrânului operat. Am trimis o probă şi la Institutul Naţional de Medicină Legală Mina Minovici din Capitală pentru a stabili dacă ADN-ul se potriveşte. Totodată, am deschis o anchetă şi se fac cercetări şi verificări pentru a stabili cum a ajuns piciorul pe Şantierul Naval. La finalul anchetei vom vedea cine va fi tras la răspundere”, a declarat şeful Poliţiei Transporturi Tulcea, cms. Dumitru Hogea. Amintim că, pe 12 martie, un angajat al Şantierului Naval Tulcea a sunat la 112 şi a reclamat că a găsit o labă de picior uman pe o platformă. Zona a fost imediat împânzită de lucrătorii Poliţiei Transporturi şi de criminaliştii care au demarat o anchetă în acest caz.