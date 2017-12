Au plătit câte 6.000 de euro pentru a ajunge în Germania

Cei doi bărbaţi din Medgidia acuzaţi că au ajutat 15 cetăţeni sirieni să treacă ilegal graniţa, din Bulgaria în România, au ajuns în spatele gratiilor. Magistraţii Tribunalului Constanţa i-au arestat preventiv pe Salim Memet şi pe Ainur Memet, pentru o perioadă de 30 de zile, sub aspectul comiterii infracţiunii de trafic de migranţi. Procurorii au stabilit că cei 15 cetăţeni sirieni, printre care se numără trei copii, au fost ascunşi de suspecţi într-o autoutilitară, printre mărfuri. Aceştia au intrat în România prin punctul de trecere a frontierei Negru Vodă, pe sub nasul poliţiştilor şi vameşilor. Anchetatorii spun că ţara noastră era doar un popas pe harta mai amplă a călătoriei şi că destinaţia finală ar fi fost Germania. Procurorii au mai reuşit să afle că cei doi constănţeni au primit câte 6.000 de euro pentru fiecare membru al grupului de migranţi. În schimbul banilor, aceştia ar fi trebuit să-i transporte până în Europa de Vest. Oamenii legii au suspiciuni că Salim Memet şi Ainur Memet ar face parte dintr-o grupare internaţională de trafic de persoane. Până în prezent, niciun migrant sirian nu a cerut azil politic în România.

ASCUNŞI ÎNTR-O FERMĂ Amintim că autorităţile au intrat în alertă marţi dimineaţă, după ce un bărbat a sunat la 112 şi a spus că doi angajaţi de-ai săi, soţ şi soţie, care locuiesc în apropierea unor ferme dezafectate din comuna Mihail Kogălniceanu, au găsit mai multe persoane străine ce se ascundeau într-o hală. Cei care au făcut descoperirea le-au spus oamenilor legii că au fost treziţi din somn de lătratul câinilor. „La ora 4.47 am ieşit din casă. Am mers puţin spre hale, iar, la un moment dat, am văzut un bărbat pitit în boscheţi. Vorbea stâlcit. Tot încerca să ne spună ceva şi arăta spre hala din mijloc. La un moment dat a zis, în turcă, „arkadaş”, ceea ce înseamnă „prieten”. Atunci i-am spus soţului că sigur sunt mai mulţi străini în apropiere. Am mers în hala spre care arăta bărbatul şi acolo am găsit, ascunse într-un colţ, alte 14 persoane“, a povestit Lăcrămioara I. În timp ce poliţiştii încercau să afle cum aveau de gând sirienii să îşi continue călătoria, în poarta fermei a oprit o autoutilitară. Din maşină au coborât cei doi bărbaţi din Medgidia care, fără să îşi dea seama că sunt urmăriţi de poliţişti, s-au apropiat de locul în care ar fi trebuit să se afle migranţii. Prinşi de oamenii legii, Salim Memet şi Ainur Memet au susţinut că au oprit pentru a întreba cum pot ajunge la Aeroportul „Mihail Kogălniceanu“.