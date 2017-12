Au rămas fără permis

Un bărbat de 43 de ani este cercetat de poliţiştii de la Rutieră, care l-au prins conducând sub influenţa băuturilor alcoolice. Daniel C. a fost oprit de oamenii legii pe o stradă din oraşul Năvodari. La testarea lui cu aparatul Drager, poliţiştii au descoperit că acesta avea o alcoolemie de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cu dosar penal s-a ales şi un tânăr de 20 de ani care a fost depistat de poliţişti în timp ce conducea sub influenţa băuturilor alcoolice. Lucian B. a fost tras pe dreapta pe strada Călugăreni, din municipiul Constanţa, şi testat cu aparatul Drager. Anchetatorii au descoperit că tânărul avea o alcoolemie de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat.