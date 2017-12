Au scăpat de pușcărie deși au agresat doi polițiști

06:32:23 / 22 Ianuarie 2015

infractori

Iarasi este gresit din partea judecatorilor,de aia or sa mai fie batuti si alti politisti ,halal exemplu ,pai daca aia nu au patit nimic noi de ce sa nu ne batem parte in parte cu politia,de ce sa ii mai respectam ,bine ca tinem medicii buni in inchisoare.