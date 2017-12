Au scăpat de puşcărie după ce au desfigurat în bătaie un pieton

Au bătut un bărbat până i-au scos dinţii şi i-au spart arcada, fără să ţină cont de ţipetele de groază ale fiicei victimei, în vârstă de doi ani şi patru luni, care a asistat la agresarea tatălui ei. Este cazul a trei tineri din localitatea Fântânele, care au provocat un scandal în trafic, supăraţi că bărbatul a îndrăznit să le facă semn să încetinească în faţa marcajului pietonal. Conflictul a izbucnit pe 27 ianuarie, în jurul orei 18.00, lângă Piaţa Brotăcei, din cartierul constănţean Tomis Nord.

AGRESIUNEA Procurorii spun că victima, Tudor Cristian Vasile, de 36 ani, abia coborâse dintr-un microbuz şi se pregătea să traverseze strada, împreună cu soţia sa, Mariana Vasile, care o ţinea pe fiica lor în braţe. „Am călcat pe trecere, iar pe la jumătatea drumului, am observat că vine un autoturism cu viteză. Carosabilul avea porţiuni de gheaţă, iar soţul meu i-a făcut semn din mână şoferului să meargă mai încet, ca să putem trece. Nici nu am apucat să păşim pe trotuar, că maşina a oprit pe mijlocul străzii şi din autoturism a coborât o persoană care a început să ne înjure, după care, brusc, respectivul l-a luat la bătaie pe soţul meu. L-a doborât la pământ şi, imediat, din maşină au mai coborât încă două persoane şi au început să îl lovească cu pumnii şi picioarele. Fetiţa mea a început să plângă şi să ţipe de frică „Tati, tati, ce-i?”. De teamă să nu ne lovească şi pe noi, m-am dat la o parte şi am început să strig după ajutor. În zonă s-au strâns mai multe persoane care au început să ţipe la agresori, însă nimeni nu a intervenit. Pentru că autoturismul respectiv blocase circulaţia, alţi şoferi au început să claxoneze şi, văzând că s-a strâns mai multă lume, indivizii au fugit”, le-a declarat anchetatorilor Mariana Vasile, soţia bărbatului agresat. Martorii au sunat la 112, iar bărbatul rănit a fost transportat la spital. Trei zile mai târziu, bătăuşii au fost identificaţi şi reţinuţi. Iulian Şerban, de 27 de ani, Florentin Adrian Petriţoiu, de 19 ani, şi Iulian Gabriel Ţîrcolea, de 23 de ani, toţi din localitatea constănţeană Fântânele, au ajuns în spatele gratiilor pentru ultraj contra bunelor moravuri şi vătămare corporală gravă. Judecătoria Constanţa i-a condamnat, ieri, pe cei trei la câte doi ani şi zece luni de închisoare cu suspendare. Sentinţa, pronunțată de judecătorul Marius Nastasia, nu este definitivă. De asemenea, instanţa a dispus ca indivizii să fie puşi de îndată în libertate, decizia fiind executorie.