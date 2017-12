Au sosit întăririle la FC Farul

Cu lotul subţiat după accidentările din startul campionatului, FC Farul a apelat la întăriri din străinătate. Ieri au sosit la Constanţa doi jucători străini în probe, un brazilian şi un portughez, care ar putea semna pe trei sezoane cu gruparea de pe litoral, daca îl vor mulţumi pe antrenorul Constantin Gache. Negocierile au avut loc în cursul serii de luni, la Bucureşti, şi se pare că cele două părţi s-au pus de acord, rămînînd doar ca tehnicianul constănţean să-şi dea acceptul. Cele mai mari şanse să rămînă la FC Farul le are atacantul brazilian Everson Pacheco, întrucît constănţenii se confruntă cu mari probleme în ofensivă. În vîrstă de 25 de ani, acesta are şi avantajul de a veni liber de contract, după ce a evoluat în sezonul trecut la echipa portugheză de ligă secundă Trofense. În schimb, Paulo Armando Da Silva Monteiro este sub contract cu Sporting Braga, de la care a primit aprobarea să dea probe la Farul. Lusitanul în vîrstă de 22 de ani a avut probleme în tentativa de a termina antrenamentul de dimineaţă, renunţînd la ultimele ture din cauza oboselii. În cazul în care cei doi vor semna cu Farul, numărul străinilor din lotul constănţean va creşte la şase, cu menţiunea că Armel Disney este pus pe lista transferuri.

La antrenamentul de ieri a participat şi Bogdan Apostu, al cărui transfer la o echipă de primă ligă din Israel nu s-a finalizat. Aflat încă sub contract cu Farul, atacantul a fost exclus din lot cu două săptămîni înaintea reluării campionatului.

Marius Nae, la un pas de operaţie

Antrenorul Constantin Gache nu va putea să-i folosească în partida cu Ceahlăul Piatra Neamţ, din etapa a patra a Ligii I, pe Nanu, Nae, Gerlem şi Otvoş. Gerlem nu este refăcut în totalitate şi se doreşte evitarea apariţiei unei complicaţii în cazul în care ar fi folosit cu Ceahlăul, iar Marius Nae a fost diagnosticat cu hernie de disc lombară. Doctorii i-au recomandat lui Nae repaus trei săptămîni, încercîndu-se găsirea unei soluţii pentru evitarea operaţiei. Marcel Otvoş a suferit o entorsă la genunchi şi şansele ca el să fie recuperat în timp util sunt extrem de mici. În privinţa lui Nanu, el va mai absenta aproximativ o lună, avînd o fractură de metatarsian. Singurul fotbalist indisponibil la partida de la Buzău şi care va reveni în echipă este fundaşul Cristian Şchiopu.

Partida de duminică va fi condusă de o brigadă de arbitri formată din Ionică Serea (Focşani), ajutat de asistenţii Nicolae Marodin şi Daniel Burloiu (Galaţi).