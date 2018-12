Au sosit noile autobuze RATC! Vom circula cu ele la anu'... și la mulți ani!

A dat Dumnezeu și Sf. Soare și a ajuns civilizația și la Constanța. Ne referim, bineînțeles, la noile autobuze RATC, pe care Primăria Constanța le tot promite de doi ani. Primele 20 de mijloace de transport în comun, achiziționate prin intermediul unui împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, au fost prezentate pe 1 Decembrie, imediat după parada Centenarului Marii Uniri. Din păcate, ne vom putea bucura de toate acestea abia de anul viitor.

A dat Dumnezeu și Sf. Soare și a ajuns civilizația și la Constanța. Ne referim, bineînțeles, la noile autobuze RATC, pe care Primăria Constanța le tot promite de doi ani. Primele 20 de mijloace de transport în comun, achiziționate prin intermediul unui împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, au fost prezentate pe 1 Decembrie, imediat după parada Centenarului Marii Uniri. „Avem o prezentare a primelor 20 de autobuze ce constituie punctul de început al viitoarei companii de transport CT BUS. După o licitație internațională, organizată împreună cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, în final au rămas doar doi competitori Isuzu și Mercedes. După trei tipuri de evaluări diferite, a câștigat cel care a oferit toate condițiile impuse prin caietul de sarcini, dar și prețul cel mai mic. Tocmai de aceea câștigător a fost declarat Consorțiul Isuzu-Anadolu împreunăm cu RADCOM, o companie românească, care se ocupă de partea de înzestrare din punct de vedere al dotărilor de siguranță. La fel ca în Iași, Brașov sau Sibiu, municipiul Constanța va avea autobuze Isuzu. Le-am personalizat și pot spune că autobuzele constănțene au cel mai înalt standard pe care l-a produs compania Isuzu“, a declarat cu mândrie primarul Decebal Făgădău.

CE DOTĂRI AU NOILE AUTOBUZE

Noile autobuze au motorizare diesel, cu stadiul de protecție Euro 6, și au numeroase facilități, cum ar fi rampe pentru persoane cu dizabilități, sisteme de climatizare, opt camere de luat vederi (șase la interior și două la exterior), sistem 3D cu camere video pentru numărarea pasagerilor, sistem audio-video pentru informarea pasagerilor (panouri cu led) și sistem de încărcat dispozitive mobile USB Charge 5V – 1A. Din păcate, ne vom putea bucura de toate acestea abia de anul viitor, pentru că, după cum am fost obișnuiți, lucrurile nu merg niciodată lin. După ce am așteptat doi ani pentru ca noile autobuze să ajungă, va trebui să așteptăm cel puțin o lună pentru înmatriculări, asigurări și alte proceduri birocratice care durează. Cu puțin noroc, primele 20 de autobuze vor fi puse în circulație la începutul anului viitor, iar până la începutul lui iunie, vor ajunge și celelalte 84 achiziționate prin împrumutul BERD. „Aceste 20 de autobuze vor fi introduse pe toate liniile de transport. Până la finalul lunii iunie vor veni toate cele 104 mijloace de transport performante cu dotări de ultimă generație. Acesta este doar începutul modernizării bazei noastre de transport în comun. În parteneriat cu Ministerul Dezvoltării și Administrația Fondului de Mediu, am aplicat și pentru achiziția a 68 de autobuze eco, din care 41 vor fi electrice (21 de 12 metri și 20 de 10 metri). Mai mult, în viitor, constănțenii vor vedea pe anumite bulevarde benzi speciale pentru autobuze”, a mai spus Făgădău.

DOI ANI AU FOST NECESARI PENTRU A ÎNCEPE REORGANIZAREA RATC

O altă decizie importantă pentru modernizarea sistemului de transport în comun din Constanța a fost luată la sfârșitul lui octombrie, când consilierii locali au decis că Regia Autonomă de Transport în Comun (RATC) Constanța se va transforma în societate pe acțiuni, care va purta numele de CT BUS SA. Amintim că, la sfârșitul lui 2016, Primăria Constanța a contractat un împrumut de 100 de milioane de lei de la BERD. Cu acești bani, municipalitatea a promis că va asigura, în primul rând, reînnoirea parcului auto până în 2018. „Condițiile de finanțare sunt extrem de bune și, totodată, BERD asigură un grant de 500.000 de euro, pentru asistența tehnică și juridică în vederea configurării unei noi societăți de transport în comun, care să se nască din reorganizarea RATC. Ne propunem să achiziționăm mijloace de transport moderne și ecologice, care să fie dotate cu echipamente de siguranță pentru călători, pentru studierea comportamentului șoferului în trafic. De asemenea, vrem ca viitoarea companie să fie adaptată la tot ce înseamnă aplicație pe terminalele mobile, să permită achiziționarea biletelor în sistem electronic și să cenzureze accesul celor care nu dețin legitimații de călătorie pentru transportul în comun”, a declarat primarul Decebal Făgădău, în toamna lui 2016, când s-a luat în discuție prima dată reorganizarea RATC. Din păcate, acest lucru nu va fi pe deplin realizat nici măcar la începutul lui 2019. Dar poate în sfântul an electoral 2020, lucrurile vor fi în regulă. Vom vedea.