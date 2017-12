Au spart maşina primarului din Castelu

Lucrătorii Secţiei 3 de Poliţie fac cercetări pentru identificarea unui bărbat care a spart, vineri, autoturismul primarului din localitatea Castelu. „Am venit la Constanţa la o întâlnire de partid şi am parcat în faţa terasei Colonadelor. Cred că am ajuns pe la ora 11.00. La ora 13.00 s-a terminat întânirea. M-am dus la maşină, am urcat în ea, iar când am aruncat mapa pe bancheta din spate am observat cioburile. Mi-au spart geamul de pe partea dreaptă, din spate, şi mi-au furat o geantă de laptop în care aveam mai multe proiecte şi documentele personale“, a declarat Nicolae Anghel, primarul din Castelu. Oamenii legii spun că au fost audiate mai multe persoane şi că se fac cercetări, vizionându-se şi imaginile surprinse de camerele de supraveghere aflate în zonă.