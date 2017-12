Au spart un automat de cafea

Deşi nu pare, un automat de cafea poate atrage atenţia doritorilor de câştiguri rapide. Doi tineri din comuna Limanu au fost prinşi, ieri dimineaţă, în jurul orei 10.00, în timp ce forţau sistemul de închidere al unui aparat de cafea, amplasat în spatele unei hale din incinta şantierului “Daewoo” Mangalia. Cristian Emanuel C., de 19 ani, şi Cosmin C., de 18 ani, angajaţii unei societăţi comerciale din Mangalia, cu punct de lucru în şantier, au profitat de pauza de ţigară acordată de patron şi au dat atacul. Ideea le-a venit în momentul în care au vrut să-şi cumpere cafea şi au realizat că automatul ar putea fi plin cu bani. Cei doi le-au spus oamenilor legii din cadrul Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime că intenţionau să fure bancnotele şi monedele din automatul de cafea întrucât “erau cam strâmtoraţi”. Din cercetări s-a stabilit că, până să fie depistaţi, cei doi au reuşit să distrugă sistemul de închidere al aparatului, distribuitorul de pahare şi cititorul de bancnote. Poliţiştii l-au anunţat pe proprietarul automatului de cafea, care a venit la şantier şi şi-a estimat paguba la 750 de lei. Cristian Emanuel C., şi Cosmin C., sunt cercetaţi în libertate pentru tentativă de furt calificat şi distrugere.