Au spus „DA”, de Ziua Îndrăgostiţilor, pe plajă

Doi tineri, el din Eforie Sud şi ea din Vîlcea, s-au gîndit să-şi unească destinele de Ziua Îndrăgostiţilor, într-o locaţie special amenajată din Eforie Nord în apropiere de malul mării. Chiar dacă Ziua Îndrăgostiţilor sau Valentine’s Day este o sărbătoare împrumutată de la americani, cei doi miri au considerat că este o zi specială pentru a rosti „Da” în faţa ofiţerului stării civile. Laurenţiu şi Adriana s-au cunoscut în urmă cu trei ani prin internet, s-au întîlnit şi au hotărît să rămînă împreună. Cei doi locuiesc împreună de un an şi jumătate, în Eforie Sud, pentru că ea a decis să-l urmeze. „După o lună şi jumătate am cerut-o de soţie şi ea a spus „Da”. Deocamdată facem cununia civilă, iar anul viitor o vom face şi pe cea religioasă, le luăm pe rînd”, a spus mirele, Laurenţiu Niculai. „Ne-am hotărît să ne căsătorim în această zi pentru că e una deosebită. Chiar dacă nu este o sărbătoare românească, noi o sărbătorim. Ea va rămîne data nunţii noastre”, a spus, la rîndul ei, tînăra doamnă Niculai. Chiar dacă nu era îmbrăcată cu tradiţionala rochie de mireasă, pe chipul tinerei se putea citi emoţia. La eveniment au participat cîţiva apropiaţi şi prieteni ai tinerei familii, care a trebuit să îndure vîntul ce bătea în rafale. Cei doi au fost cununaţi de primarul din Eforie, Ovidiu Brăiloiu. „Este al treilea an la rînd cînd facem cununii pe plajă şi, în ciuda frigului, ele sînt deosebite, pentru că se desfăşoară pe malul mării. Tinerii căsătoriţi pot beneficia de o locuinţă prin programul iniţiat de Primărie, însă am înţeles să aceşti tineri au deja una”, a declarat edilul din Eforie. La Eforie Nord, sărbătorirea Zilei Îndrăgostiţilor a continuat la Hotel Europa, unde autorităţile locale au organizat o petrecere cu invitaţi precum trupa Los Platanos, trupa de dans „Estetic”, formaţia „Galaxy”, DJ Dani B, Rina şi George Călin.