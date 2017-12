Au tăiat copacii ca să-i împiedice pe tineri să facă sex în pădure

Autorităţile din Marea Britanie au tăiat 6.000 de copaci pentru a-i opri pe tineri să mai facă sex în pădure. Suprafaţa de 12 hectare a fost defrişată, în urma unui sondaj privind siguranţa şi sănătatea localnicilor. Măsura a fost luată de autorităţile din Darwen, comitatul Lancashire. Oficialii locali au motivat tăierea copacilor şi prin faptul că aceştia ar fi putut pica, întrucât fuseseră plantaţi după cel de-al Doilea Război Mondial. ”În această zonă vor fi plantaţi alţi copaci. Sunt încântat că am rezolvat această problemă. Am auzit că zona este mult mai liniştită de când s-au tăiat copacii”, a declarat consilierul local Jean Rigby. ”Am încercat să rezolvăm o problemă cu care se confruntă localnicii. Este prea devreme pentru a observa impactul pe care îl are tăierea copacilor. Vom acorda o atenţie specială acestei zone, pentru a vedea cum evoluează lucrurile”, a comentat şi un reprezentant al poliţiei din Lancashire. Un reprezentant al organizaţiei Prietenii Pământului consideră măsura absurdă. ”Este o prostie să tai mii de copaci pentru a-i împiedica pe oameni să facă sex”, a comentat acesta.