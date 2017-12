Au tăiat cu un topor coada unui cățel și au postat filmarea!!!

12:51:24 / 08 Octombrie 2015

La sate se omoara animale si acum

An satele Romanesti este o practica a se taia coada;urechile la caini ;cica devin mai rai fara ele ;dar an realitate ai chinue de geaba ;oameni fara suflet;pisicile;cainii care mananca oua ;gaini;de foame;ca le dau doar un codru de mamaliga;ai omoara an cele mai grele chinuri ;cu furca;ai spanzura;pune alti caini pe ei;Ogari spre exemplu;de-i sfasie;laturi si alte idei ce le trec an gagauza aia de cap ce o au;Propun sa se faca puscarie pentru maltratarea animalelor an special pentru ;caini si pisici;iar pentru omor cel putin 3 ani ca sa le fie anvatatura de minte.Degeaba se dau amenzi ca nu le platesc ;n-au nimic pe numele lor aceste elemente distructive;cand sunt ancoltite pot omora fara probleme si un om pentru distractie;sa se aplice legea;sa se dea legi dure si sa le punem an aplicare.