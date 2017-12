Au tâlhărit un taximetrist şi au scăpat de închisoare

Trei indivizi judecaţi pentru că au bătut şi tâlhărit un taximetrist au fost condamnaţi, vineri, de Judecătoria Constanţa. Florin Eusebiu Spirea, de 22 de ani, din Năvodari, Florin Ionescu, de 26 de ani, şi unchiul lor, Marcel Argint, de 50 de ani, ambii din Constanţa, au fost condamnaţi la câte trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru tâlhărie şi infracţiuni la regimul circulaţiei. Sentinţa nu este definitivă. Iniţial, cei trei au fost arestaţi preventiv dar, după două luni şi jumătate, instanţa i-a pus în libertate. Potrivit anchetatorilor, pe 19 august, Argint şi cei doi nepoţi ai săi, Spirea şi Ionescu, au vrut să meargă la Călăraşi, la sora unuia dintre ei, apelând la serviciile unui taximetrist. Din cercetări a reieşit că, la ora 15.30, şoferul taximetrului, Grigoraş Tăbăcaru, a sunat la 112 şi a reclamat că a fost agresat de trei indivizi care l-au deposedat de autoturismul personal cu care practica taximetrie. Poliţiştii au organizat filtre şi au reuşit să îi prindă pe agresori în trafic. În maşina pe care o furaseră oamenii legii au găsit un cuţit cu care şoferul a susţinut că a fost ameninţat de clienţi. Din declaraţiile părţilor implicate în acest scandal a reieşit că Marcel Argint împreună cu nepoţii săi s-au înţeles cu taximetristul să îi ducă în Călăraşi, în schimbul sumei de 200 de lei. „Au stat la Călăraşi mai bine de două ore şi au consumat băuturi alcoolice. La întoarcere, când am ajuns în Medgidia, Florin Ionescu m-a înjurat şi mi-a dat o palmă peste cap, spunându-mi să schimb muzica. I-am zis că este nesimţit, că putea să vorbească frumos, iar în acel moment au început să mă lovescă toţi trei. Mai mult, unul dintre ei mi-a scos cheile din contactul maşinii. Când am reuşit să opresc autoturismul, am coborât şi am luat-o la fugă spre Constanţa. Cei trei m-au urmărit câteva sute de metri, apoi s-au întors la maşină şi au plecat cu autoturismul. Sunt taximetrist de şase ani, însă aşa ceva nu mi s-a întâmplat“, a povestit în faţa anchetatorilor Grigoraş Tăbăcaru, şoferul agresat. În momentul în care maşina a fost oprită în trafic de poliţişti, la volan se afla Florin Ionescu, care nu are permis de conducere. Mai mult, la testarea cu aparatul Drager, acesta avea o alcoolemie de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat.