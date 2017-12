Au venit turcii!

09:19:40 / 08 Februarie 2014

ai dreptate io

Cata dreptate ai "io"! Iordache asta, ne-a facut sa fim buni patinatori si sa ne credem in Arctica. N-a fost in stare sa faca nimic, doar a continuat proiectele lei Moinescu dar cu parere de rau, spun, ca proiectul parcul industrial,pe care l-a blamat atat,ca de, era a lui Moinescu, n-a fost in stare sa-l puna in aplicare. Daca era Moinescu, acest parc industrial ar fi dat sute de locuri de munca. Oare Iordache asta nu vede ca Medgidia moare? Cred ca noi, medgidienii,suntem orbi,surzi de nu-l dam jos pe acest Iordache.O sa ma mut la Pestera, ca acolo este un primar adevarat.