Au vrut să se răzbune pe un poliţist

SECHESTRAT ŞI BĂTUT . Răzbunare dejucată! Doi indivizi din Mangalia sunt acuzaţi de oamenii legii că au sechestrat şi bătut un tânăr în vârstă de 27 de ani pentru a-l determina să-l atragă într-o capcană pe fiul unui poliţist. Oamenii legii spun că Erol Memet, în vârstă de 28 de ani, şi un complice de-al acestuia au atras victima într-un imobil din zona Colonii. „M-a sunat unul dintre ei şi mi-a spus că vine să mă ia cu maşina, pentru că are ceva de vorbit cu mine. Am mers cu el şi pe drum mi-a zis că vrea să-l iau pe Răzvan Răducanu la Constanţa, unde nişte băieţi cu care vorbise el ar fi urmat să-l bată. Mi-a explicat că nu vrea să-i facă rău în Mangalia, pentru că tatăl lui este poliţist şi ar putea avea probleme. Eu am refuzat”, a povestit victima. Cu toate acestea, cei doi indivizi nu s-au lăsat descurajaţi. Aşa că, după câteva zile, povestea s-a repetat. „Au insistat să-i ajut să-şi pună în aplicare planul. Unul dintre ei m-a chemat la el acasă ca să stăm de vorbă. Am acceptat şi am mers acolo. La un moment dat a venit Erol Memet şi m-a întrebat ce fac. I-am spus că bine şi imediat mi-a dat un pumn. Mi-a spus că ar trebui să-mi fie frică de ei şi că ei nu stau să se roage de mine. Apoi mi-a mai dat câteva palme. Am vrut să plec, dar nu m-a lăsat să ies din curte şi m-a lovit cu un baston telescopic. Până la urmă, de frică, le-am spus că îl sun pe amicul meu şi că îl rog să meargă cu mine la Constanţa”, a povestit tânărul agresat.

POLIŢE. Anchetatorii cred că suspecţii au vrut să se răzbune pe poliţistul Victor Răducanu, din cadrul Poliţiei Rutiere, după ce acesta i-a sancţionat pentru diverse abateri constatate în trafic. Cei doi indivizi s-au hotărât să îşi plătească poliţele făcându-i rău fiului acestuia. Din fericire, tânărul nu a căzut în capcana lor. După ce a scăpat din mâinile agresorilor, victima pe care suspecţii aveau de gând să o folosească pentru a-şi pune în aplicare planul a mers la Poliţie şi a reclamat cele întâmplate. Poliţiştii din Mangalia au reuşit să-l reţină pentru audieri pe Erol Memet şi îl caută în continuare pe complicele acestuia. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia nu au formulat pe numele lui Erol Memet propunere de arestare preventivă, aşa că acesta urmează să fie cercetat în stare de libertate pentru comiterea infracţiunilor de lipsire de libertate, loviri sau alte violenţe şi distrugere. Oamenii legii continuă cercetările pentru a da de urma celui de-al doilea individ vizat de anchetă.