Auchan este al doilea retailer din România, după preluarea Real

Auchan a urcat de pe locul patru pe doi în topul lanţurilor de hypermarketuri din România, după preluarea magazinelor Real, cu afaceri cumulate de peste un miliard euro, fiind devansat doar de Kaufland, care a înregistrat anul trecut vânzări de circa 1,3 miliarde euro. Kaufland are 78 magazine în România. Potrivit reprezentanţilor marilor reţele comerciale, o eventuală intrare pe piaţă a unui mare retailer se poate face doar printr-o achiziţie a unui lanţ deja existent. „Ca greenfield (investiţii de la zero - n.r.) nu prea mai e loc pe piaţa locală a hypermarketurilor. În fiecare oraş mare există deja cel puţin o astfel de investiţie”, spune vicepreşedintele Asociaţiei Marilor Reţele Comerciale din România (AMRCR), Alexandru Vlad. În opinia sa, consumatorul cunoaşte imaginea Auchan, iar impactul preluării Real de către retailerul francez este mult mai mic decât dacă în piaţă ar intra un nume nou: „Aşteptăm verdictul autorităţii de concurenţă. Doar după aceea vom avea o imagine clară a ceea ce se poate schimba pe piaţă”. Vânzarea hipermarketurilor Real din Europa de Est către Auchan vizează 91 hypermarketuri în Polonia, Rusia, România şi Ucraina, precum şi 13 galerii comerciale în Rusia şi România. În România, Real are 24 magazine, însă, de la lansarea din 2006, nu a reuşit să încheie niciun an pe profit, ba chiar pierderile s-au adâncit încontinuu. Tocmai de aceea, tranzacţia era aşteptată de piaţa de retail, singura surpriză fiind identitatea cumpărătorului.