Audi cu ITP fals

10:37:45 / 06 Februarie 2014

pentru nr 1

Daca nu sti taci. Tipul asta face parte din grupul prostilor care inca cred in itp fara masina prezenta. Il suna pe ala din bulgaria si ala ii trimite itpul. Logic ca e fals. Dar tu roman prost cu masina de 1.6 l cdi ce sa sti. Pe mine la bulgari ma ajunge pe an asigurarea cu itpul 200 de euro, pe cand la noi in jur de 700. Deci, ce alegi?