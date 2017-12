Audi Q5, progres prin tehnologie!

Noul Audi Q5, lansat vineri la Constanţa combină dinamismul unei berline sport cu un interior extrem de variabil şi opţiuni flexibile pentru utilizarea în timpul liber şi împreună cu familia. Motoarele puternice şi eficiente, tracţiunea integrală quattro permanentă şi mecanismul de rulare agil, au fost combinate pentru crearea unui pachet tehnologic superior, atît pentru conducerea pe teren normal, cît şi pe teren accidentat. Funcţiile de ultimă generaţie, precum transmisia S-tronic cu şapte trepte de viteză şi dublu ambreiaj şi sistemul de control „Audi drive select”, sînt tot atîtea dovezi ale sloganului Audi „Vorsprung durch Technik” (Progres prin tehnologie). Cel mai sportiv SUV din clasa sa este dinamic, multifuncţional şi confortabil. Dimensiunile maşinii conturează un SUV de proporţii complet noi. Avînd o lungime de 4,63 m şi o lăţime de 1,88 m, noul Audi Q5 are o înălţime de numai 1,65 m - fiind un model mai sportiv decît toţi concurenţii săi. Mai mult, acest SUV stabileşte un alt punct de referinţă în clasa sa, avînd un coeficient aerodinamic scăzut de 0,33. Cu eleganţa sa sportivă şi formele aerodinamice, designul noului Q5 se îmbină perfect cu caracterul mărcii Audi. Partea frontală este dominată de faruri expresive în ambele părţi ale grilei mari formate dintr-un singur cadru; la cerere, acestea pot fi înlocuite cu faruri bi-xenon şi lumini diurne cu LED-uri. La lansarea noului Q5 a fost prezent şi multiplul campion mondial la box, Leonard Doroftei, care este mîndrul posesor al unui Audi Q7. „Nu există maşină pe care să o conduc mai cu plăcere decît cea pe care o am. Audi? A fost dragoste la prima vedere şi, la volanul ei, mă simt, realmente, campion”, a declarat el, emoţionat. Directorul Direcţiei Judeţene de Sport, Elena Frîncu, prezentă şi ea la eveniment, a declarat că este bucuroasă să se afle alături de imaginea Cardinal Motors la Constanţa şi Ploieşti - Leonard Doroftei - şi că, la rîndu-i, conduce un Audi A3, dragostea sa încă de cînd era copil. „Mi-am dorit un Audi roşu încă de cînd eram copil. Acum o am, o iubesc şi n-aş schimba-o pentru nimic în lume”, a declarat ea.

Audi Q5 este perfectă pentru sport, timp liber şi activităţi de familie. Echipamentele de siguranţă de înaltă performanţă sînt un lucru firesc pentru autovehiculele Audi. La scaunele din faţă, limitatoarele centurilor de siguranţă şi airbag-urile colaborează într-un mod nou şi foarte inteligent. Caroseria modelului Audi Q5 este fabricată din componente de oţel de mare şi foarte mare rezistenţă, asamblate cu precizie maximă. Acestea reduc greutatea, îmbunătăţind în acelaşi timp rezistenţa la impact, precum şi rigiditatea şi vibraţiile.

Audi Q5 iese din linia de producţie în trei variante de motorizare - un motor pe benzină şi două unităţi TDI. Toate motoarele sînt prevăzute cu injecţie directă şi turbocompresor şi sînt caracterizate prin performanţă remarcabilă, capacitate mare de propulsie şi funcţionare la nivel ridicat oferind, în acelaşi timp, o impresionantă economie de carburant. Motorul 2.0 TFSI a fost reproiectat în întregime. Acest motor cu patru cilindri utilizează trei funcţii de tehnologie avansată - turbocompresorul, injecţia directă cu benzină şi sistemul inovativ Audi pentru controlarea variabilă a cursei supapelor. Cuplul ridicat de 350 Nm este disponibil la 1.500 rpm şi rămîne constant pînă la 4.200 rpm, cu performanţe de pînă la 155 kW (211 CP). Audi Q5 2.0 TFSI ajunge de la 0 la 100 km/h în 7,2 secunde, atingînd viteza maximă de 222 km/h. Autovehiculul consumă în medie numai 8,5 litri de carburant la 100 km. Cel mai puternic motor din această gamă este 3.0 TDI. Acest motor diesel V6 livrează 176 kW (240 CP), cu un cuplu de 500 Nm, între 1.500 şi 3.000 rpm. Avînd un flux de putere remarcabil şi un sunet cultivat, Audi Q5 ajunge de la 0 la 100 km/h în 6,5 secunde, accelerînd pînă la o viteză maximă de 225 km/h. Motorul de trei litri consumă în medie 7,7 litri de carburant la 100 km. Alte amănunte tehnice... doritorii pot obţine chiar de la dealer, Cardinal Motors.