Audienţă record pentru concertul U2 de pe acoperişul sediului BBC

Concertul-surpriză susţinut de trupa rock irlandeză pe acoperişul sediului central al BBC din centrul Londrei a atras peste 40.000 de accesări pe YouTube. Potrivit BBC, circa 5.000 de spectatori au asistat la concertul-surpriză al celor de la U2, care a avut loc cu o zi înaintea lansării celui de-al 12-lea album de studio al trupei, intitulat “No Line On The Horizon”. U2 au fost invitaţii speciali ai unei emisiuni de la BBC Radio 1, zvonurile despre un concert-surpriză al rockerilor irlandezi răspîndindu-se cu rapiditate pe Internet, chiar în timpul emisiunii. Trupa a interpretat patru piese în timpul mini-concertului de 20 de minute, între care “Get On Your Boots” şi “Magnificent”, dar şi “Vertigo” şi “Beautiful Day”.

“Aceasta este o mare onoare. Vom cînta pentru prima oară aceste piese în faţa unui public. Sper să nu greşim nimic”, a declarat Bono în faţa publicului prezent. Concertul a fost transmis în direct în emisiunea DJ-ului Chris Evans, la BBC Radio 2. Iniţiativa trupei U2 le-a reamintit londonezilor de celebrul concert-surpriză susţinut în anul 1969 de trupa Beatles pe acoperişul sediului general din Londra al casei de discuri Apple.

Trupa U2 a anunţat recent că va efectua un turneu mondial la sfîrşitul anului şi că speră să ofere bilete la preţuri mai mici, adaptate perioadei de criză şi recesiune economică de pe plan mondial. Bono a adăugat, totodată, că vor exista şi bilete la preţuri foarte mari, deoarece “şi oamenii bogaţi au sentimente şi pasiuni!”.