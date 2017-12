Audierea în vederea extrădării ”negustorului morţii” a fost amînată

Un tribunal din Bangkok a amînat audierea în vederea extrădării în SUA a presupusului traficant rus de arme Viktor Bout, motivînd că soţia acestuia este prea bolnavă pentru a depune mărturie. Soţia lui Bout s-a prezentat vineri la tribunal, dar a declarat că este bolnavă, ceea ce l-a determinat pe judecătorul care prezidează să îşi exprime nemulţumirea faţă de întîrzierile repetate. ”Dacă apărarea nu poate aduce un martor pînă la următoarea audiere, tribunalul nu va mai aştepta”, a spus judecătorul, stabilind o nouă audiere pentru luni, 9 martie. O audiere precedentă, din 23 decembrie 2008, a fost amînată pentru că doi martori ai apărării nu s-au prezentat.

Viktor Bout, poreclit de presă ”negustorul morţii”, a fost arestat la Bangkok, cu ajutorul României, în martie anul trecut. Extrădarea sa este cerută de către SUA, care au reţinut patru capete de acuzare împotriva sa. Bout a declarat că este o ruşine faptul că a fost deţinut timp de aproape un an, numai pe baza a ceea ce a calificat drept zvonuri. ”Dar drepturile omului? Dar legea?”, a întrebat el. ”Îi provoc pe americani, dacă au vreo dovadă a faptului că am făcut ceva greşit, nu numai minciuni şi zvonuri, să prezinte faptele”, a adăugat el. El este acuzat că a încercat să vîndă arme Forţelor Armate Revoluţionare Columbiene şi că a complotat pentru a ucide cetăţeni americani. Bout este acuzat şi de complot pentru a ucide oficiali şi angajaţi americani şi de complot în vederea obţinerii de rachete antiaeriene. La audierea sa precedentă, din decembrie, Bout a spus că este un simplu om de afaceri implicat în aviaţie. Avocaţii săi susţin că este deţinut ilegal de oficiali thailandezi şi americani. Viktor Bout este descris în Occident drept un ”negustor al morţii” pentru că, timp de 15 ani, ar fi furnizat arme în întreaga lume, inclusiv talibanilor afgani şi reţelei al-Qaida. Andrew Smulian, complicele traficantului de arme Viktor Bout, a fost în România pentru a încheia tranzacţii cu potenţiali cumpărători, iar autorităţile au interceptat convorbiri şi au înregistrat întîlnirile pe care acesta le-a avut în România cu doi colaboratori ai agenţiei antidrog din SUA. Smulian a stat în România aproximativ două săptămîni, timp în care a fost supravegheat permanent de ofiţerii de la crimă organizată din Poliţia de Frontieră şi de Serviciul Român de Informaţii. Nu a fost arestat pentru că serviciile secrete americane îl urmăreau pe Bout. Arestarea lui Smulian ar fi tulburat apele în sfera de influenţă şi de credibilitate a rusului Bout şi, cu siguranţă, acesta s-ar fi ascuns. De altfel, arestarea lui Viktor Bout trebuia să aibă loc în România, dar difuzarea în 3 februarie a filmului ”Traficantul de arme” (Lord of War), inspirat din viaţa lui, l-a făcut suspicios şi l-a determinat să nu mai vină ca să perfecteze tranzacţia aflată în vizorul agenţilor secreţi, potrivit unor surse judiciare de la Bucureşti.

Viktor Bout a apreciat vineri că a fost diabolizat într-un film şi că o carte l-a descris ca fiind un “vînzător de moarte”. Viktor Bout, în vîrstă de 41 de ani, fost ofiţer al armatei aeriene sovietice convertit la afaceri. “Am devenit, nici mai mult, nici mai puţin, ostaticul unei «imagini demonice» care a fost mai întîi fabricată într-o carte scrisă de un autor fără scrupule şi apoi adusă pe ecran”, a declarat Bout, al cărui personaj a fost jucat de actorul american Nicolas Cage în filmul “Lord of War”.