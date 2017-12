Audierea lui Strauss-Kahn la New York, amânată

Următoarea audiere în cazul lui Dominique Strauss-Kahn la tribunalul din New York a fost din nou amânată, pentru 23 august, la o zi după mărturia la un post de televiziune a cameristei care îl acuză pe fostul director al FMI de agresiuni sexuale. DSK a fost eliberat condiţionat la ultima sa audiere, la 1 iulie. În acea zi, procurorii au apreciat că femeia a oferit Marelui Juriu şi procurorilor o mărturie parţial eronată, justificând astfel sfârşitul consemnării la domiciliu a lui Strauss-Kahn. Fostul director al FMI este de atunci liber, dar nu are dreptul de a părăsi SUA. El aşteaptă la New York să compară în cadrul unei noi audieri. Iniţial fixată pentru 18 iulie, apoi la 1 august, aceasta a fost din nou amânată, pentru 23 august. Biroul procurorului din Manhattan a precizat într-un comunicat că ancheta în cadrul acestui caz penal în curs continuă. Audierea care a fost amânată viza probleme importante, în special fixarea unei date pentru începutul procesului, în cazul în care nu se anunţă abandonarea celor şapte capete de acuzare formulate împotriva lui DSK, aşa cum speră avocaţii acestuia.

Aceste amânări repetate întreţin misterul asupra viitorului acestei proceduri penale, în condiţiile în care majoritatea experţilor apreciază că îndoielile emise de Parchet asupra credibilităţii lui Nafissatou Diallo fac dificilă organizarea unui proces. Această nouă amânare intervine la câteva ore după interviurile acordate, duminică şi luni, de cameristă, săptămânalului ”Newsweek” şi postului de televiziune american ABC, după zece săptămâni de tăcere totală. ”Vreau să se facă dreptate, vreau ca el să meargă la închisoare. Vreau să ştie că există locuri în care nu-şi poate folosi puterea, unde nu-şi poate folosi banii”, a declarat Nafissatou Diallo. Consecinţele acestor apariţii publice asupra procedurii sunt greu de estimat, acestea fiind neobişnuite într-un caz aflat în aşteptarea procesului. ”Interviurile acuzatoarei lui Strauss-Kahn accentuează îndoielile asupra proiectelor procurorilor”, titra, ieri, ”New York Times”. Speculaţiile asupra evoluţiei cazului s-au înmulţit după întâlnirea, săptămâna trecută, între procurorul din New York, Cyrus Vance şi David Koubbi, avocatul lui Tristane Banon, tânăra care îl acuză în Franţa pe DSK de tentativă de viol. Conform presei, procuorul ar putea cere autorităţilor franceze autorizaţia de a o interoga pe Banon, chiar dacă cele două cazuri nu au nicio legătură între ele. Între timp, avocatul lui Diallo, Kenneth Thompson, a anunţat că o plângere în civil, pentru a obţine despăgubiri, ar uma să fie depusă în cursul acestei săptămâni. Acest lucru întreţine misterul, deoarece, în general, victimele aşteaptă ca procedura penală să avanseze, înainte de a depune plângere în civil, pentru a nu da sentimentul juraţilor că demersul lor este motivat de câştiguri materiale.