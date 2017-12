Augustin Viziru, actorul din spatele scenei

“Poveste de Cartier“, “Regina“, “Lacrimi de Iubire“ sau “Iubire şi Onoare“ sunt câteva dintre cele mai de succes telenovele româneşti din ultimii ani. Ce au ele în comun şi mai ales ce legătură au ele cu sportul? Una singură: Augustin Viziru, actorul care a fermecat audienţa feminină în aceste seriale şi care, în weekend-ul recent încheiat, a participat la faza de preselecţie a turneului de biliard “Tacul de Aur” de la Lake View Center, competiţie ale cărei premii totale de 37.600 sunt cele mai mari oferite la un turneu din România. Prezenţa sa la Lake View nu putea trece neobservată, astfel că m-am decis să profit de ocazie. Ajung la centrul de distracţii Lake View puţin după începerea partidei pe care o dispută în preselecţie, însă tocmai bine pentru a-l putea urmări la masă şi a-mi putea “aranja“ câteva dintre întrebări. Mă gândesc în acelaşi timp dacă omul Augustin Viziru este acelaşi cu actorul, dacă rebelul şi problematicul “Armando“ de pe micul ecran este la fel şi în realitate. Temerile îmi sunt însă rapid risipite, iar “Armando“ se dovedeşte a fi exact contrariul personajului negativ interpretat în telenovela “Regina“. Jovial, cu un aer liniştit, Augustin acceptă imediat dialogul, unul din care admiratoarele pot afla mai multe despre unul din hobby-urile sale.

„Am aflat de acest concurs printr-un prieten din Timişoara şi aşa am ajuns la Constanţa. Este un turneu foarte mare, foarte bine organizat. Se vede că este o echipă de profesionişti. La acest joc m-a atras de mic atmosfera de concurs. La biliard este linişte, lumea este concentrată, nu este gălăgie ca la alte sporturi. Biliardul nu te solicită fizic, ci psihic. Turnee ca cel organizat de Lake View ar trebui să aibă loc în mai multe oraşe din ţară. Sunt mese bune, postav nou şi dacă joci puţin te obişnuieşti imediat. Consider că mesele pe care se joacă la Europene sunt chiar mai grele decât acestea“, este opinia lui Augustin Viziru despre biliard şi iniţiativa Lake View. Pentru actorul născut în urmă cu 31 de ani, la Bucureşti, pasiunea pentru biliard i-a adus câteva satisfacţii importante, reuşind în 2006, la Predeal, să devină Campion Balcanic, la o competiţie unde au participat 132 de jucători. „Atunci aveam mai mult timp liber. Acum îmi este puţin mai greu pentru că nu am mai jucat de ceva vreme şi am mai “ruginit“ puţin. Am mai obţinut un loc cinci la un turneu al celor mai buni jucători din estul Europei. La ultimele două turnee importante la care am participat am pierdut finalele disputate la Timişoara şi Bucureşti, însă la acele competiţii au concurat şi campioni mondiali şi europeni. La Campionatul Naţional de la Bucureşti, unde a ajuns “doar“ în finală, Augustin Viziru a avut onoarea şi plăcerea de a disputa câte un meci demonstrativ cu multiplul campion mondial de snooker Mark Williams, precum şi cu un alt jucător de snooker profesionist, Mark King, ambii invitaţi pentru a susţine câteva jocuri demonstrative. La Lake View Center, Augustin Viziru are un singur gând: „Să ridic la final cupa deasupra capului“.