La aproximativ doi ani de la înfiinţare, Academia de fotbal “Gheorghe Hagi“ este foarte aproape de a-şi vedea un nou proiect realizat. După ce s-a promovat în Liga a II-a la primul an de la înfiinţare având în componenţă jucători foarte tineri, s-a făcut un nou pas important în proiectul pentru care Academia a şi fost înfiinţată: de a creşte, forma şi vinde apoi jucători către cele mai importante cluburi din lume. În vârstă de 20 ani, Aurelian Chiţu, unul dintre cei mai promiţători tineri jucători ai Academiei, poate deveni primul fotbalist transferat din istoria clubului constănţean. Atacantul Viitorului este monitorizat de aproximativ un an de zile de gruparea olandeză PSV Eindhoven, iar duminică va pleca pentru cinci zile la clubul unde au evoluat fotbalişti de clasă mondială precum Romario, Ronaldo, Gigă Popescu, Robben sau Van Nistelrooy. „Da, este adevărat. Chiţu ar putea fi primul transfer din istoria Academiei. El va pleca în Olanda în intervalul 16-21 ianuarie, într-un scurt stagiu de pregătire şi adaptare la PSV Eindhoven. Chiţu a fost solicitat de clubul olandez pentru acest stagiu, iar noi am trimis nivelul lui de pregătire, explicând şi că se află într-o perioadă de reacomodare la efort după accidentarea pe care a suferit-o în toamnă. Este şi o vizită de cunoaştere reciprocă. Este monitorizat de aproape un an prin relaţiile pe care le avem cu cluburile din străinătate. Nu este însă singurul jucător al Academiei monitorizat de un club din străinătate. Sunt şi alte cluburi din Olanda, Spania, Italia sau Germania care sunt interesate de jucători pe anumite posturi“, a declarat preşedintele Academiei de fotbal “Gheorghe Hagi“, Paul Peniu. După un sezon şi jumătate la Viitorul, echipă la care evoluează chiar de la înfiinţarea Academiei, fostul internaţional de juniori are şansa de a da lovitura carierei. „Am aflat acum două-trei zile de interesul celor de la Eindhoven. Este ca un cadou de Crăciun, venit puţin mai târziu, dar extrem de frumos. Sper să nu fie nicio diferenţă în privinţa cerinţelor de pregătire şi să mă acomodez cât mai repede. Este un pas important în carieră. De ceea ce voi face acolo poate depinde viitorul meu. Sper să fiu primul jucător transferat de la Academie la un club puternic“, a declarat Aurelian Chiţu, care în sezonul 2009-2010 a înscris 20 goluri în 28 de partide.