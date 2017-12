Aurora 23 August, patru medalii la CN de Qwan Ki Do pentru juniori și seniori

Sala Sporturilor din Constanța a găzduit, la sfârșitul săptămânii trecute, întrecerile din cadrul Campionatului Național de Qwan Ki Do rezervat juniorilor și seniorilor. La competiția organizată de Federația Română de Arte Marțiale, departamentul Qwan Ki Do, cluburile sportive Guom Constanța, Hung Constanța și Aurora 23 August, sub egida Ministerului Tineretului și Sportului, cu sprijinul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța, au participat 253 de sportivi legitimați la 23 cluburi din 16 orașe din țară.

Sportivii au concurat la probe tehnice (Thao Quyen) și probe de luptă competițională (Song Dau), categoriile de vârstă fiind următoarele - Thao Quyen: 13-15 ani, 16-17 ani, 18-39 de ani, 40-54 de ani, feminin și masculin; Song Dau: 18-39 de ani, feminin și masculin, 40-54 de ani, masculin.

Clubul Sportiv Aurora 23 August a dominat categoria de vârstă 16-17 ani la masculin în proba de Thao Quyen (probe tehnice), monopolizând podiumul - locul 1: Victor Andrei Vornicu; locul 2: Adrian Marin; locul 3: Emanuel Alexandru Fotache. La feminin, categoria 40-54 ani, Dana Elena Avasilcăi a cucerit bronzul.

La competiție au fost prezenți și Kancho Florentin Marinescu, președintele Federației Române de Arte Marțiale, George Teșeleanu, prim-vicepreședintele Federației Române de Judo, Marian Covlea, cenzor al Federației Române de Arte Marțiale, Sorin Bucur, responsabil pentru proiecte europene al Federației Române de Arte Marțiale, și Viorel Mitrana, primarul comunei 23 August.