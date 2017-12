Aurul magic din rezervă îl ţine în funcţie pe Isărescu

E O CRIMĂ! Exploatarea zăcămintelor de aur de către fonduri de investiţii este o crimă, apreciază fostul preşedinte Emil Constantinescu. Prezent la simpozionul cu tema „Aurul în istoria băncilor centrale”, găzduit de Banca Naţională a României (BNR), Constantinescu a spus că orice fond de investiţii care exploatează în carieră nu va putea să iasă dintr-o mare tentaţie - „Vor exploata întâi zonele bogate, va creşte preţul acţiunilor la bursă, îl vor lichida, vor pleca şi vor lăsa un dezastru. Exploatarea unui zăcământ de aur implică nişte fonduri uriaşe, iar statul român nu are banii necesari, pentru că ar însemna să nu mai plătească salarii şi pensii”. Fostul şef al statului, de profesie geolog, consideră că rezervele de aur din solul României ar trebui acordate prin licitaţii numai primelor trei companii de exploatare din lume - „Există o distanţă foarte mare între primele trei şi restul”.

SUPERSTIŢIILE LUI ISĂRESCU Prezent la simpozion, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a spus că rezerva de aur a României ar trebui să rămână la circa 100 tone, pentru că ţara a păţit ceva ori de câte ori s-a trecut peste acest nivel. „Sunt superstiţios. În 1990, la două ore după ce am fost numit guvernator al Băncii Naţionale, m-am dus în tezaur. De ce? Ca să ating aurul. Era ultima rezervă tangibilă a Românei şi vroiam să capăt încredere. M-a întrebat cineva cum am rezistat atât de mult timp la şefia BNR. Probabil că am luat ceva magie din tezaur. Era mic atunci, nu aveam decât vreo 64 tone de aur. În prezent, suntem la al doilea ciclu pe care îl trăiesc de explozie a preţului său”, a spus guvernatorul. La finele lui martie, rezerva de aur a României era de 103,7 tone, valoarea ei situându-se la 4,178 miliarde euro.

PLAN PENTRU ROŞIA MONTANĂ Evident, discuţiile nu puteau ocoli subiectul fierbinte „Roşia Montană”, întreţinut de firma canadiană Gabriel Resources, în spatele căreia se află nume mari din businessul mondial, precum miliardarii John Paulson, Beny Steinmetz şi Thomas Kaplan. Compania deţine la Roşia Montană (judeţul Alba), prin concesionare în vederea exploatării, cel mai important zăcământ de aur din România, evaluat la aproximativ 300 tone aur şi 1.600 tone argint. Cât de curând, Guvernul va crea o nouă companie care se va ocupa exclusiv de proiectul Roşia Montană. Planul este de a relansa industria minieră şi a obţine venituri la buget de câteva miliarde bune de dolari. Noua companie, care va fi denumită „Minvest Roşia Montană”, va funcţiona în subordinea ministrului delegat pentru mari proiecte, Dan Şova.