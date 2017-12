Aurul şi petrolul, investiţiile de succes ale crizei

O PERIOADĂ NEFASTĂ 2011 a fost un an slab pentru cele mai multe mărfuri tranzacţionate pe bursele internaţionale. Într-o economie volatilă, sensibilă la orice eveniment, investitorii au mers la sigur şi, astfel, singurele produse al căror preţ s-a apreciat au fost aurul, petrolul şi porumbul. „Turbulenţele din Europa, criza ratingului SUA şi semnele încetinirii economiei din China şi-au pus amprenta asupra cererii, afectând în acelaşi timp încrederea în perspectivele economiei globale. Indicele relevant CRB (Commodity Research Bureau) s-a depreciat cu 10,49%, în 2011, după o apreciere spectaculoasă de 32,6% în 2010”, explică directorul casei de bokeraj X-Trade Brokers, Victor Safta. Temerile că Europa va intra în recesiune, frânarea economiei chineze şi dezastrul din Japonia au afectat cotaţiile cuprului, metal utilizat în cantităţi uriaşe în industrie. Scăderea cu 22,5% dovedeşte (nu că ar fi fost nevoie) că economia mondială trece printr-o perioadă nefastă. Pe de altă parte, petrolul a câştigat peste 13%, în 2011, pe fondul diminuării ofertei, în timpul conflictului libian. „De asemenea, reducerea producţiei de energie atomică în Japonia a condus la un plus al importurilor de petrol, ca alternativă. Creşterea de 13%, într-un an în care cotaţiile mărfurilor au scăzut, în medie, cu 10%, este o performanţă de invidiat. 2012 ar putea aduce noi aprecieri, dacă situaţia tensionată din Iran degenerează într-un conflict care să blocheze strâmtoarea Ormuz”, spune Victor Safta.

AN DE EXCEPŢIE PENTRU AUR Aurul a bifat o creştere în 2011, preţul său urcând cu peste 10%. În 2010, aurul se apreciase cu 30%.„Aurul a fost stimulat de politicile monetare foarte relaxate ale Fed (banca centrală din SUA), care a făcut injecţii de peste 600 miliarde dolari în sistemul financiar, în 2011, stimulând astfel cererea pentru active sigure, precum aurul, ferite de riscurile inflaţioniste. Furtuna generată de scăderea ratingului SUA de către Standard & Poor’s a fost argumentul forte pentru aprecierea aurului, care a atins, în septembrie, maximul istoric de 1.920 dolari/uncie. În acea zi, creşterea anuală a aurului era de 35%. „Încetinirea economiei europene este amplificată de agitaţia din pieţe, iar scăderile de rating efectuate la finele săptămânii trecute sporesc atenţia investitorilor, ceea ce îi poate împinge înspre achiziţii de aur. Este posibil ca aurul să înregistreze mişcări foarte abrupte în 2012, însă cel mai probabil, la finalul anului, cotaţiile vor fi pe plus faţă de 2011”, a mai comentat brokerul. Anul trecut, băncile centrale din lume au majorat cantităţile de aur împrumutate, pentru prima dată din 2000, a titrat ieri Financial Times, citând un studiu Thomson Reuters, în care se arată că băncile din zona euro, suferind de o lipsă acută de lichidităţi, s-au îngrămădit să împrumute aur de la băncile centrale, pentru a-l schimba ulterior pe piaţă.