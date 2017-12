Austeritate în Franţa

PREMIER OPTIMIST Guvernul francez a anunţat, miercuri, un vast plan de austeritate menit să aducă venituri suplimentare de 12 miliarde de euro la bugetul de stat în 2011- 2012 şi să îi permită respectarea angajamentelor în materie de deficit. ”Pragul de toleranţă faţă de îndatorare a fost depăşit”, a declarat premierul Francois Fillon. Printre măsurile planului antideficit se numără o taxă excepţională de 3% asupra veniturilor din muncă şi din capital ale familiilor înstărite, dacă depăşesc 500.000 de euro pe an. Măsura va fi eliminată după ce deficitul Franţei va scădea sub 3%, adică prin 2013. Fiscalitatea pe alcool şi tutun va creşte şi vor fi reduse înlesnirile fiscale acordate întreprinderilor pentru plata orelor suplimentare. Se aşteaptă ca măsurile antideficit să aducă, în acest an, venituri bugetare suplimentare de un miliard de euro, urmate de alte 11 miliarde în 2012. Pentru 2011 şi 2012, Guvernul a revizuit prognoza de creştere anuală la 1,75%, sub nivelele previzionate anterior, de 2%, respectiv 2,25%. Planul antideficit a fost criticat de opoziţie, care a denunţat ”intrarea oficială a Franţei în recesiune”, în timp ce confederaţia sindicală CFDT a acuzat ”dezechilibrul în detrimentul salariaţilor”. Planul de austeritate este preţul pe care Franţa îl plăteşte pentru a păstra cotaţia AAA şi a evita, în Zona Euro, un nou cutremur financiar similar celui provocat de scăderea ratingului de ţară al SUA şi de criza din Grecia. Primele măsuri antideficit vor fi adoptate de Parlament, cel mai probabil în sesiunea extraordinară din 6 septembrie, destinată examinării noului plan de ajutor pentru Grecia.

PREŞEDINTE CĂLĂTOR Criza datoriilor publice în cadrul G-20, cele mai industrializate opt ţări + 12 ţări emergente şi ultimele evoluţii din Libia şi Siria reprezintă principalele puncte pe agenda vizitei de câteva ore pe care preşedintele francez a o efectuat-o ieri, la Beijing. Vizita lui Sarkozy în China, a şasea dar cea mai scurtă, de doar cinci ore, a permis Franţei să facă un schimb de opinii în aceste dosare fierbinţi cu China, a doua economie mondială şi stat membru permanent al Consiliului de Securitate ONU. Nicolas Sarkozy s-a întâlnit cu preşedintele chinez, Hu Jintao şi a participat la un dineu de lucru oferit de acesta, după care s-a îndreptat spre Noua Caledonie, pentru a participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Pacificului. Discuţiile celor doi s-au axat pe problema datoriilor publice în Europa, care afectează pieţele bursiere internaţionale. ”China răscumpără continuu datorii europene, estimate astăzi la 600 de miliarde de euro. Cu ocazia vizitei la Beijing, Sarkozy a cerut Chinei să răscumpere datorii ale unor ţări din sudul Europei”, a declarat un profesor al Universităţii Populare din Beijing. China, care dispune de mari rezerve de lichiditate, şi-a reafirmat încrederea în Zona Euro, în pofida crizei datoriilor publice pe care aceasta o traversează în prezent, exprimându-şi totodată preocuparea faţă de fragilitatea anumitor economii.