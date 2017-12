Australia - campioană pe două continente!

Odată cu finala celei de-a 16-a ediții a Cupei Asiei la fotbal, finală adjudecată de Australia, am consemnat o premieră în fotbalul mondial - Australia a devenit prima țară din lume câștigătoare a titlului pe două continente diferite - Oceania și Asia! Câștigătoare de patru ori a titlului continental în Oceania (1980, 1996, 2000 și 2004), Australia s-a mutat apoi în zona asiatică și, la a treia participare la turneul continental, a reușit să devină și campioana Asiei! Disputată la Sydney, finala de sâmbătă nu a fost una ușoară pentru echipa gazdă, care a avut nevoie de prelungiri pentru a se impune, toate golurile fiind marcate în final de repriză: Coreea de Sud - Australia 1-2 - după prelungiri (Son Heung-min 90+1 / Luongo 45, Troisi 105). Golgheterul competiției a fost Ali Mabkhout (EAU), cu cinci reușite.

CUPA AFRICII PE NAȚIUNI

Selecţionerul belgian al Tunisiei, Georges Leekens, a criticat arbitrajul de la meciul cu Guineea Ecuatorială, din sferturile Cupei Africii pe Naţiuni, declarând că arbitrul a făcut o gravă greşeală după ce a acordat un penalty „inacceptabil”. Arbitrul Rajindraparsad Seechurn, din Insulele Mauritius, a acordat un penalty extrem de controversat în favoarea echipei din Guineea Ecuatorială, transformat de Balboa (min. 90+3), ceea ce a dus la prelungiri, unde acelaşi jucător a marcat din lovitură liberă, pentru 2-1. „Rezultatul este forţat. Ei sunt pe teren propriu, am spus vineri că sper ca arbitrul să fie la nivel înalt, nu a fost, este păcat. Suntem foarte supăraţi, Tunisia nu merita aşa ceva. Este o nedreptate”, a declarat Leekens. Fundaşul tunisian Hamza Mathlouthi „nici măcar nu l-a atins” pe Ivan Bolado Palacios, a continuat selecţionerul. „Trebuie să-mi protejez jucătorii şi fotbalul. Sunt antrenor de 30 de ani, am avut multe experienţe, am lucrat în străinătate, dar asta nu pot accepta. Lovitura liberă, da, a fost perfectă, dar penalty-ul este inacceptabil. Toată lumea a râs, nu-mi venea să cred. Nu este frumos pentru fotbal, este păcat”, a afirmat Leekens. Reprezentativa Guineei Ecuatoriale s-a calificat în semifinalele Cupei Africii pe Naţiuni, după ce a învins, sâmbătă, la Bata, în sferturile de finală, naţionala Tunisiei, scor 2-1 (Javier Balboa 90+2-pen., 102 / Ahmed Akaichi 70), după prelungiri. Sâmbătă a mai obţinut calificarea în semifinale formația RD Congo, care a învins, cu scorul de 4-2 (Mbokani 65, 90+1, Bokila 75, Kimwaki 81 / F. Dore 55, Bifouma 62), naţionala din Congo.