Australia dă startul operațiunii Ora Pământului - Earth Hour

Australia a dat astăzi startul evenimentului Ora Pământului - Earth Hour, când Opera și podul din Sydney, două monumente emblematice în lume, au fost cufundate în întuneric în acest an-cheie pentru lupta împotriva dereglărilor climatice, relatează AFP. La orele 20.30 locale, monumente și locuri celebre din lume, precum Turnul Eiffel din Paris sau Times Square din New York, își vor stinge pe rând luminile, în timp ce cetățenii, colectivitățile, companiile și clădirile guvernamentale sunt invitate, pentru al 9-lea an consecutiv, să stingă la rândul lor luminile timp de o oră. Pentru Fondul Mondial pentru Natură (WWF), organizator al campaniei, ideea nu este de a economisi electricitate timp de o oră, ci de a reaminti costul pentru planetă a energiei consumate și de a reclama angajamente internaționale puternice pentru a frâna încălzirea climei. Inițiativa a demarat la Sydney în 2007 și s-a răspândit rapid pe întreaga planetă. De la podul din Sydney, la statuia lui Iisus din Corcovado din Rio de Janeiro, de la Times Square din New York și până la Sagrada Familia din Barcelona, Big Ben din Londra sau Acropole din Atena toate își vor reduce la minimum iluminatul.