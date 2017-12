Australian jefuit de falşi poliţişti

Un cetăţean australian a fost jefuit, luni seară, în jurul orei 21.30, de trei tineri care au pretins că sunt poliţişti. Victima, Paul Z., de 46 de ani, le-a spus oamenilor legii că a plecat de la hotelul la care este cazat pentru a vizita oraşul. În timpul plimbării, a fost oprit la intersecţia străzii Dragoş Vodă cu bulevardul Tomis, din Constanţa, de trei indivizi care s-au dat drept poliţişti şi care i-au spus că trebuie să îl percheziţioneze pentru a vedea dacă are droguri asupra sa. Doar unul dintre cei trei „poliţişti“ a început să-l controleze din cap până în picioare. După ce au văzut că bărbatul nu are stupefiante asupra sa, falşii poliţişti s-au retras. Australianul nu prea şi-a dat seama despre ce a fost vorba, decât după ce a realizat că nu mai are portofelul în buzunar, moment în care a conştientizat că a fost jefuit şi că cei trei bărbaţi nu erau poliţişti. El s-a dus la cea mai apropiată secţie de poliţie şi le-a povestit adevăraţilor poliţişti că i s-a furat portofelul în care avea suma de 720 de lei. Victima este un om de afaceri care a venit în România pentru nişte afaceri cu firme de catering. Bărbatul s-a cazat la hotelul Ibis, din Constanţa, în urmă cu trei zile, şi urma să plece în cursul zilei de mâine. Lucrătorii Secţiei 3 au deschis o anchetă în acest caz şi încearcă să dea de urma jefuitorilor, chiar dacă australianul nu a dat nişte semnalmente foarte clare despre cei trei „poliţişti“.