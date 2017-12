Australienii de la The Cat Empire, în România

Organizatorii celui mai grandios eveniment concertistic din România, B’estfest Summer Camp, au anunţat prima trupă străină confirmată pentru ediţia din 2014. Trupa australiană de ska-jazz The Cat Empire vine în premieră în România şi deschide lista artiştilor prezenţi la prima ediţie B’estfest care se va desfăşura pe domeniul Palatului Mogoşoaia, în perioada 31 iulie - 2 august. Abonamentele sunt deja disponibile atât online, pe www.myticket.ro, cât şi la casa de bilete a Sălii Palatului, putând fi achiziţionate la preţul de 189 de lei.

Trupa australiană The Cat Empire a debutat în 2001, cu albumul „The Cat Empire”. Cel de-al doilea material discografic, „Two Shoes”, din 2005, a intrat direct pe prima poziţie în clasamentele muzicale, revista „Allmusic“ descriindu-l ca fiind un mix „nemaipomenit şi isteţ” între alt-rock, hip-hop, reggae, ska şi latin jazz. La sfârşitul anului 2005, „Two Shoes” a obţinut primul disc de platină, în timp ce primul album avea deja două. Până în 2013, australienii au mai lansat trei albume. Celebri pentru show-urile lor energice, în care improvizaţia este prezentă, The Cat Empire are la activ peste 800 de concerte şi apariţii în lineup-urile unor festivaluri internaţionale celebre.