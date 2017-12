Filmul „Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu\" de Andrei Ujică va fi prezentat în Spania, la Festivalul Internaţional de Film de la San Sebastian, care se va desfăşura între 17 şi 25 septembrie, în cadrul unei retrospective dedicate documentarelor. „Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu\" a avut premiera mondială anul acesta, la Festivalul de Film de la Cannes, în afara competiţiei. Pelicula este realizată după ce autorul, cunoscut pentru filmele sale de montaj, a vizionat peste o mie de ore de imagini de arhivă cu dictatorul român.

Printre filmele care rulează, alături de cel al lui Andrei Ujică, la Festivalul de Film de la San Sebastian, în cadrul secţiunii speciale „doc-New paths of non-fiction\", se mai numără: „The Filth and the Fury\" de Julien Temple (2000), „Fahrenheit 9/11\" de Michael Moore (2004) şi „Blokada\" (Blockade)\" de Sergei Loznitsa (2005).

De asemenea, filmul „Principii de viaţă\", în regia lui Constantin Popescu, va fi prezentat în competiţia dedicată regizorilor aflaţi la primul sau al doilea lungmetraj. Valoarea premiului competiţiei este de 90.000 de euro, bani care revin următorului proiect al regizorului şi producătorului prezenţi în competiţie.

Alături de pelicula lui Constantin Popescu, în competiţie vor mai fi prezentate filmele „Beautiful Boy\" de Shawn Ku, „Blog\" de Elena Trape, „Stars to Wish Upon\" de Mikel Rueda, „Elsewhere\" de Frederic Pelle, „Marieke, Marieke\" de Sophie Schoukens, „Dusk\" de Hanro Smitsman, „Nothing\'s All Bad\" de Mikkel Munch-Fals, „The Christening\" de Marcin Wrona, „Shelter\" de Dragomir Sholev, „A Useful Life\" de Federico Veiroj, „Lucia\" de Niles Atallah, „The Colours of the Mountain\" de Carlos Cesar Arbelaez, „Marimbas from Hell\" de Julio Hernandez Cordon şi „Single Man\" de Hao Jie.

Cu un scenariu semnat de Alex Baciu şi Răzvan Rădulescu, „Principii de viaţă\" spune povestea lui Velicanu (Vlad Ivanov), care, la prima vedere, pare un om care are tot ce îşi doreşte: doi copii, o soţie, o casă şi bani. Totuşi, nişte probleme care apar înainte ca el să plece în vacanţă îi pun sub semnul întrebării întreaga existenţă. Din distribuţie mai fac parte actorii Gabriel Huian, Crina Mureşan şi Rodica Lazăr.

„Principii de viaţă\" este o coproducţie Hi Film Productions şi Scharf Advertising. Filmul este realizat cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei şi McCann-Erickson, cu participarea HBO România. Potrivit producătoarei Ada Solomon, bugetul total al filmului este de aproximativ 600.000 de euro.