Publicaţia The New York Times scrie într-o recenzie a documentarului „Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu\", de Andrei Ujică - ce a avut, vineri, premiera newyorkeză - că „este imposibil ca acest film să fie monumentul pe care dictatorul român şi l-ar fi ridicat singur\". „Este imposibil ca „Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu” să fie statuia pe care conducătorul şi-a dorit-o\", apreciază The New York Times, într-o recenzie a documentarului semnat de Andrei Ujică. „Din multe puncte de vedere, Ceauşescu pare că este şi el, în aceeaşi măsură ca Ujică, autor al acestui documentar strălucit\", se arată în articol.

Regizorul Andrei Ujică este descris de The New York Times ca fiind „un român născut în 1951, care a părăsit ţara natală la vârsta de 30 de ani\". După ce a realizat mai multe documentare, unele care au avut legătură cu regimul comunist în România, precum „Videogramele unei revoluţii\", Ujică şi-a realizat cel mai recent documentar, căruia i-a dat acest titlu, inspirat din „Autobiografia lui Fidel Castro\", care, la rândul său, şi-a luat numele de la titlul volumului semnat de Gertrude Stein, „Autobiografia lui Alice B. Toklas\". „Ca şi volumul lui Stein, „Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu” este un film care parodiază oarecum memoriile subiectului şi care combină ficţiunea cu non-ficţiunea\", scrie Manhola Dargis, de la The New York Times, comentând apoi că, în film, Nicolae Ceauşescu joacă un rol aproape de ventriloc. Criticul american şi-a exprimat, totodată, şocul faţă de primele scene din documentar, cele care prezintă procesul soţilor Ceauşescu, înainte de a fi executaţi, în iarna anului 1989.

Documentarul este realizat exclusiv din imagini de arhivă, obţinute de la TVR şi de la Arhiva Naţională de Filme, şi prezintă inclusiv scena judecăţii soţilor Ceauşescu din decembrie \'89. Au fost incluse în documentar şi imagini inedite, care nu au fost niciodată difuzate - imagini tăiate la cenzură, căutate şi selectate de Titus Muntean. Pentru realizarea documentarului au fost vizionate peste o mie de ore de înregistrări.

Filmul a fost realizat de Icon Production, în asociere cu Televiziunea Română, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei şi cu participarea The Media Partnership, Fundaţia ARTE VIZUALE şi HFG / ZKM Filminstitut.