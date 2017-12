Autobuz cuprins de flăcări

Un autobuz al firmei „Metropolitan”, care face curse regulate pe ruta Constanţa - Lumina, a fost cuprins, ieri după-amiază, de flăcări, în municipiul Constanţa. Mai mulţi trecători au sunat imediat la 112 şi au cerut ajutorul autorităţilor, anunţând că autovehiculul parcat în zona Tomis 3, pe strada Soveja, a luat foc. „Noi avem taraba de flori în apropiere. Am văzut cum iese fum, iar apoi a venit şoferul şi a început să se agite şi să încerce să stingă focul. Ne-am speriat, dacă erau oameni înăuntru? Am fugit şi noi să îl ajutăm şi i-am dus mai multe găleţi cu apă“, a povestit o martoră. Oficialii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“ spun că în zonă au fost trimise să intervină două echipaje din cadrul Detaşamentului Constanţa Oraş. „Am fost solicitaţi să stingem un incendiu izbucnit la un autobuz, pe strada Soveja. În momentul în care am ajuns, focul se manifesta în zona compartimentului motor al autovehiculului şi la roata stânga faţă. Incendiul a fost stins rapid, iar în urma cercetărilor efectuate, am stabilit cauza probabilă ca fiind un scurtcircuit electric provocat de un cablu izolat necorespunzător. Din fericire, autobuzul era parcat şi în interior nu se aflau călători“, a declarat cpt. George Nicolae, din cadrul ISU „Dobrogea“. Intervenţia militarilor a durat aproape 30 de minute. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a cauzei care a dus la producerea acestui incendiu.