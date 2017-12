Autobuz nou în teste, la Constanța. Unde circulă?

07:38:08 / 25 Martie 2016

imi place

mi se pare un autobuz ok. este mai mic, podea joasa, e bine ca se innoieste flota. cu speranta ca daca tot sunt mai mici, macar sa circule ceva mai des. e nevoie de inlocuirea primelor generatii de maz-uri. referitor la buzunarele lui fagadau - este o ineptie de comentarie. daca o luam pe drumul asta, hai sa mergem fiecare cu caruta proprie sau pe jos, ca ne este frica de spaga lui fagadau. hai sa fim seriosi. eu unul dintre a lua nu stiu cine o spaga DAR a merge treaba cat de cat si a nu lua nimeni nici un leu dar nici a nu se face treaba, prefer prima varianta. adica prefer sa merg cu un autobuz nou, decat cu o vechitura sau pe jos, dar impacat ca nimeni nu a primit spaga. hai sa ne maturizam si sa vedem realitatea tarii in fata (NU se poate si bine pentru noi, si cu politicieni imaculati - DE CE? e o alta maaaaare discutie). dar in contextul posibilitatilor actuale, DA. prefer autobuze noi si sa ia spaga cine o lua.