Autobuz plin cu deţinuţi, răsturnat în şanţ

ÎN DECOR Trei deţinuţi din cadrul Penitenciarului de Maximă Siguranţă Poarta Albă au fost răniţi ieri dimineaţă, după ce autobuzul în care se aflau s-a răsturnat la ieşirea din comuna constănţeană Mircea Vodă. Potrivit anchetatorilor, Dumitru Cilificu, în vârstă de 58 de ani, din Constanţa, a condus un autocar cu numărul de înmatriculare CT 14 MET, pe Drumul Naţional 22 C, dinspre Medgidia către Cernavodă. Ajuns la ieşirea din localitatea Mircea Vodă, spun poliţiştii, şoferul, care nu a adaptat viteza la condiţiile de drum, a încercat să evite în ultimul moment un autoturism care oprise în faţa sa, a tras brusc dreapta de volan şi a părăsit carosabilul, răsturnându-se în şanţ. În urma impactului, trei deţinuţi din cei 22 aflaţi la bordul autobuzului, au suferit mai multe traumatisme. Doi dintre ei au fost transportaţi la Spitalul Municipal Medgidia, iar unul, care acuza dureri în zona coloanei, a fost preluat de o ambulanţă şi dus la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. “La bordul autobuzului se aflau 22 de deţinuţi care erau transportaţi la Cernavodă, la un punct de lucru de pe autostradă. Ei erau însoţiţi de doi gardieni, care nu au suferit leziuni în urma coliziunii. Ceilalţi 19 deţinuţi care se aflau în autovehicul au fost aduşi la Spitalul Penitenciar Poarta Albă pentru îngrijiri şi investigaţii medicale”, a declarat cms. şef Gelu Dincă, directorul Penitenciarului Poarta Albă.

“AM FRÂNAT ŞI AM DERAPAT” Şoferul autobuzului spune că a vrut să evite impactul cu o maşină care doar ce fusese implicată într-o tamponare. “A avut loc un accident în faţa mea. Am vrut să evit coliziunea, am frânat şi am derapat în şanţ”, a declarat Dumitru Cilificu. La testarea conducătorului auto cu aparatul Drager, oamenii legii au constatat că acesta nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. El este cercetat acum pentru infracţiunea de vătămare corporală din culpă. Reprezentanţii Penitenciarului Poarta Albă spun că cei 22 de deţinuţi aflaţi la bordul autobuzului sunt incluşi în regimul semi-deschis. “Cei 22 de deţinuţi muncesc pentru o firmă subcontractoare ce efectuează diverse lucrări la autostradă”, a precizat cms. şef Gelu Dincă. Autobuzul a fost ridicat cu ajutorul unei macarale. Poliţiştii de la Rutieră continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc accidentul rutier.