Autobuz RATC avariat de un şofer nervos

Călătorii aflaţi, miercuri seară, într-un autobuz 101 C aparţinând Regiei Autonome de Transport în Comun (RATC) Constanţa, precum şi şoferul acestuia au trecut prin clipe de groază după ce un conducător auto aflat în trafic a aruncat cu o piatră în parbrizul mijlocului de transport în comun. Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc pe bulevardul Aurel Vlaicu, la intersecţia cu strada Cumpenei, din Constanţa. „În momentul în care am vrut să virez la stânga, m-am asigurat şi am văzut o maşină venind de la o distanţă destul de mare. Pentru că aveam timp, am efectuat manevra, iar în momentul în care am oprit în staţie, maşina respectivă m-a depăşit, iar şoferul m-a înjurat. La următoarea staţie, m-am trezit cu o piatră în parbriz. Dacă geamul nu era duplex şi se spărgea, mă omora! Piatra fusese aruncată de pe trotuar de un bărbat care apoi s-a urcat într-un Renault Laguna şi a plecat. Am notat numărul autoturismului şi am sunat la 112. Călătorii se speriaseră şi intraseră în panică”, a declarat şoferul autobuzului, Corneliu Aldea. Poliţiştii Secţiei 5 Poliţie Constanţa au plecat în urmărirea maşinii şi, în scurt timp, agresorul a fost depistat în trafic. El a fost identificat ca fiind un tânăr de 24 de ani, din Năvodari. Pe numele lui, oamenii legii au întocmit dosar penal pentru distrugere. „Paguba produsă este de 1.500 de lei. S-a emis o factură, iar suma a fost achitată de către cel care a provocat distrugerea”, a declarat directorul RATC Constanţa, Dumitru Coiciu. Şoferul autobuzului a adăugat că nu este prima dată când se întâmplă astfel de incidente în trafic.